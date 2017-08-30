تجديد حبس رجل الأعمال إبراهيم سليمان وآخرين في واقعة "النرجس"

كتب- صابر المحلاوي:

قررت قاضي معارضات جنح القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، تجديد حبس إبراهيم سليمان وزوجته "دينا" و15 بودي جارد، وذلك لاتهامهم باقتحام فيلا بالتجمع الخامس وقاموا بسحل وهتك عرض كل من فيها، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة ليوم الإثنين الماضي، حيث وقعت مشادة كلامية بين لواء متقاعد وزوجة رجل أعمال أمام فيلا الأول؛ بسبب السرعة الجنونية لزوجة رجل الأعمال أثناء قيادتها سيارتها، والتي كادت أن تصدم أحفاد اللواء السابق، وتطور الأمر إلى مشاجرة بين الطرفين، هددت وتوعدت فيها زوجة رجل الأعمال اللواء المتقاعد بسحله وأسرته قائلة له: "إنت مش عارف أنا مين.. هوريك".

وبسؤال اللواء لخفراء الفيلا الذين تجمعوا فور وقوع المشاجرة، تبين أن السيدة سبب الأزمة زوجة رجل الأعمال (إبراهيم. سليمان)، وفوجئ المجني عليه بعد مضي نحو ربع ساعة من الواقعة، بطرق شديد على باب مسكنه، وعندما فتح الباب فوجئ بصفعة على وجهه من رجل الأعمال، قائلا له: هذا جزاء اللي يتعدى على أسياده (يقصد به زوجة رجل الأعمال التي سبق وتشاجر معها)، ثم هم المعتدي بالرحيل، وعندما حاول نجل اللواء السابق ملاحقة الجاني في ساحة الفيلا للإمساك به، وجد نفسه بين ما يقرب من 20 بودي جارد، يقتحمون فيلته، يتقدمهم رجل الأعمال الذي يقيم بالفيلا المجاورة.

وتعدى المتهمون على نجل اللواء وأسرته، وعندما حاولت زوجة نجله ووالدته الدفاع عنهم، تعدوا عليهم أيضًا بالضرب وسحلهم وتقطيع ملابسهم فضلا عن التعدي على حفيدته 4 سنوات. على مرأى ومسمع من الجيران، دون تدخل من أحد؛ خوفًا من أن يحدث لهم أي تعد من قبل رجل الأعمال والبلطجية خاصة أنهم أطلقوا منها أعيرة في الهواء لتهديد الجيران، الذين أبلغوا رجال المباحث بقسم شرطة أول التجمع الخامس، وحضروا إلى مكان الواقعة، ونقلوا المصابين للمستشفى العام.

وباشر التحقيقات بالواقعة عمرو نصار وكيل أول نيابة القاهرة الجديدة، واستمع لأقوال المجني عليهم، من أسرة اللواء متقاعد "مدحت الدولتلي" وزوجته ونجله وزوجة نجله.