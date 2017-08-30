محافظ بورسعيد: توجيهات الرئيس حققت الإنجاز في مشروع حقل ظهر

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قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن ما يجري بمنطقة تنمية حقل ظهر هو إنجاز كبير وعظيم، حققه العامل المصري، بعد أن وصل مستوى العمل في الحقل إلى مراحل متقدمة.

وأشار الغضبان، في تصريحات على هامش زيارته للعاملين بالحقل، إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية اختصرت مدة تنفيذ المشروع إلى عام، لافتا إلى أن ذلك كان بمثابة نقطة تحول وإصرار لدى جميع العاملين على سرعة إنجاز المشروع، الذي يعد أحد المشروعات القومية العملاقة التي تحظي باهتمام كبير ومتابعة من الدولة.

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يذكر أن مشروع حقل ظهر يهدف في المرحلة الأولي للإنتاج بنهاية العام الحالي للوصول بمعدل إنتاج حوالى مليار قدم مكعب غاز يوميًا، واستكمال باقى مراحل المشروع ليصل الإنتاج إلى حوالى 2.7 مليار قدم مكعب يومياً بنهاية عام 2019 كما سيعمل علي تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز كما سيعمل الحقل الجديد علي زيادة الاحتياطي من الغاز الطبيعي لمصر يزيد بنسبة 3 أضعاف من إنتاجية الغاز خلال 30 سنة الماضية.