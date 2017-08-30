انخفاض أسعار الدواجن مع حلول عيد الأضحى

التحرير

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شهدت أسعار الدواجن اليوم، انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار على مستوى المزرعة وأسواق التجزئة، وذلك بسبب الإقبال على اللحوم والعزوف عن شراء الدواجن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

الأسعار اليوم بالمزرعة:

شهدت أسعار الدواجن اليوم، انخفاضًا تاريخيًا وغير مسبوق منذ ما يقرب من 9 سنوات ليحقق كيلو الدواجن البيضاء 19 جنيهًا للكيلو، فيما سجلت الدواجن الحمراء "الساسو"31 جنيهًا للكيلو، والكتكوت الأبيض "الأهالي" 5.75 لـ 8 جنيه للكيلو، والكتكوت الساسو 4.5 لـ 5 جنيه للكيلو.

أسعار اليوم بأسواق التجزئة:

وانخفضت أيضًا الأسعار اليوم، بسوق التجزئة ليسجل كيلو الدواجن البيضاء نحو 25 لـ27 جنيه للكيلو، بينما سجل متوسط سعر الدواجن الحمراء نحو 35 جنيه للدواجن.

شعبة الدواجن: لهذه الأسباب انخفضت الأسعار

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عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، أكد أن انخفاض الأسعار اليوم يرجع لسببين رئيسين الأول، هو إقبال المواطنين على شراء اللحوم والعزف عن شراء الدواجن الأمر الذي أدى الى انخفاض أسعارها، والسبب الآخر هو انخفاض أسعار الأعلاف لما يقرب من 500 جنيه ليسجل الطن 6300 جنيه بدلاً من 6800 جنيه.

وأضاف "السيد"، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن السعر بالمزرعة 19 جنيهًا، والأسعار الاسترشادية للغرف التجارية 23 جنيهً للكيلو، معتبرًا أن الأسعار الاسترشادية لا تطبق على أرض الواقع بسبب تعدد الحلقات الوسيدة الأمر الذى جعل هناك فجوة كبيرة بين السعر بالمزرعة والسعر في أسواق التجزئة.

التجار: الركود يسيطر على المشهد تماما

تجار التجزئة بدورهم وصفوا الحالة بـ"الراكدة"، تمامًا، وذلك نتيجة ضعف الإقبال على الشراء.

قال محمد جابر، أحد تجار التجزئة وعضو شعبة الدواجن، إن الأزمة تكمن في أن الأسعار بالفعل انخفضت، إلا أن الإقبال يكاد يكون منعدم تمامًا، الأمر الذي جعل حالة من الركود تسيطر على المشهد.

وأضاف فوزى رجب، تاجر في سوق إمبابة، إن الانخفاض شيء إيجابي ولكن لا يوجد إقبال أيضًا على الشراء، معتبرًا ذلك سببه توجه الجميع إلى اللحوم ووجود كميات كبيرة منها، لافتًا إلى أن الوضع سيستمر عقب إجازة عيد الأضحى لقرابة الإسبوعين بسبب وجود اللحوم أيضًا.