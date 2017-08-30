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كشف لغز سرقة 300 ألف جنيه ومشغولات ذهبية من مسكن في الزاوية الحمراء

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مصراوي Masrawy

كشف لغز سرقة 300 ألف جنيه ومشغولات ذهبية من مسكن في الزاوية الحمراء

05:43 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

كشف لغز سرقة 300 ألف جنيه ومشغولات ذهبية من مسكن في الزاوية الحمراء

ارشيفية

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، عامل بمعرض سيارات، لقيامه بسرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية من داخل مسكن صاحب المعرض.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة الجمالية من أحد أصحاب محلات الصاغة بدائرة القسم، مفادها قيام أحد الأشخاص، بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن قليل لا يتناسب مع قيمتهم الحقيقية.

انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم وتمكنوا من ضبطه وتبين أنه يدعى "أحمد.م"، 25 سنة، عامل بمعرض سيارات، وبحوزته مشغولات ذهبية عبارة عن "خاتم، ودبلة، وتوينز، وسلسلة"، مبلغ مالي قدره 3300 جنيه.

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات والمبلغ المالي اعترف بسرقتهم من داخل مسكن "محمد.ا"، 42 سنة، صاحب معرض سيارات، وأضاف بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية تمكن من الاستيلاء على مفاتيح الشقة سكن المجني عليه أثناء عمله بالمعرض ملكه واستغل عدم تواجده بالشقة سكنه واستولى على المضبوطات.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

 

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