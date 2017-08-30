​التضامن: غرفة عمليات لمتابعة خطة تصعيد الحجاج إلى جبل عرفات

كتبت- مروة شوقي:

أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك غرفة عمليات الوزارة تتابع حالة الحجاج المصريين بالأراضي المقدسة للاطمئنان عليهم وعلى خطة تصعيد الحجيج إلى عرفات الذي بدأ اليوم الأربعاء.

وقالت والي، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن هناك 120 حاجًا تائهًا تم تقديم المساعدات لهم بالتعاون بين بعثة التضامن مع بعثتي الداخلية و السياحة حتى عودتهم إلى مقار إقامتهم بكل من فنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشارت وزيرة التضامن، إلى وجود 8 حالات يتلقون العلاج، وهم حالتين من القاهرة و2 من المنيا وحالة واحدة من كلًا من الجيزة و القليوبية و الدقهلية وبورسعيد، تم حجزهم في 5 مستشفيات سعودية، لافتة إلى مغادرة 12 حالة من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم الصحية.

ومن جانبه، قال أيمن عيد الموجود، رئيس المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة ورئيس البعثة الرسمية لحج التضامن، استعداد الوزارة لتصعيد حجاج بيت الله الحرام اليوم الأربعاء، لعرفات من خلال توفير 270 أتوبيسا بخلاف 10 أوتوبيسات أخرى احتياطية لمواجهة الأعطال والطوارئ.

وقال عبد الموجود، في تصريحات للصحفيين بمكة، إنه تم إعداد خطة لتصعيد الحجاج من الفنادق على عرفات وفق برنامج زمني يبدأ من صباح اليوم الأربعاء، وتم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة تصعيد الحجاج.

وأوضح رئيس المؤسسة القومية لتيسير الحج، أن البعثة قامت بمعاينات دورية لمنطقة المشاعر من أجل الحرص على راحة الحجاج، مشيرًا إلى أن بعثة التضامن تقوم بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة لإجراء الكشف الطبي اللازم والإسعافات الأولية للحجاج.

وأعلن رئيس البعثة القومية لتيسير الحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، اكتمال وصول حجاج الجمعيات إلى مكة لأداء المناسك بإجمالي 12417 حاجًا..

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان ورئيس بعثة الحج لهذا العام، قد أشاد بتقسيم حج التضامن إلى أربع مستويات وبخبرتها في تنفيذ منظومة حج الجمعيات الأهلية، مشيرًا إلى أن البعثة الطبية قامت بعمل عيادات كثيرة في الفنادق لتوفير كافة الخدمات الطبية للحجاج مع إرسال تقرير يومي للبعثة الرسمية، ولوزارة الصحة بعدد الوفيات والمرضى