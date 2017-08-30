أخبار عاجلة

ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

السيسى يؤكد أهمية تنفيذ محور المحمودية بتخطيط متكامل

Google+ Print

مصراوي Masrawy

السيسى يؤكد أهمية تنفيذ محور المحمودية بتخطيط متكامل

05:25 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

السيسى يؤكد أهمية تنفيذ محور المحمودية بتخطيط متكامل

الرئيس عبد الفتاح

القاهرة- (أ ش أ):

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية أن يتم تنفيذ محور المحمودية بناءً على تخطيط متكامل يشمل إنشاء بعض المنشآت الخدمية على طول المحور، مع توفير وسائل النقل الجماعي، فضلاً عن العمل على تعظيم الاستفادة الاقتصادية منه، وكذا مراعاة إنشاء صرف أمطار منفصلة عن محطات الصرف الصحى بما يضمن منع ارتفاع مناسيب المياه خلال موسم الأمطار.

وأشار السيسي - خلال اجتماعه اليوم بالإسكندرية مع محافظي وقيادات الإسكندرية والبحيرة لاستعراض خطط تطوير محور المحمودية-، إلى أن هذا المشروع يأتي فى إطار خطة تطوير وتحديث البنية التحتية ومرافقها على مستوى الجمهورية، مشددا على أهمية مواصلة العمل على توفير مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف المحافظات إضافة إلى تعزيز جهود الارتقاء بالخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، بأن السيسي وجه - خلال الاجتماع - بأهمية الاستمرار فى تطوير الخطط الخاصة بتنفيذ المحور بمختلف جوانبها وإعادة عرضها عليه فور الانتهاء منها حتى يمكن البدء فى التنفيذ في أقرب وقت وإنجاز المحور الجديد خلال فترة قصيرة.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم - خلال الاجتماع - استعراض الخطط المقترحة لإنشاء محور المحمودية تحت إشراف المنطقة الشمالية العسكرية، والذي سيمتد بطول نحو 21 كيلومترا ليسهم فى تيسير المرور بالمحافظة، بالإضافة إلى تقليل الفاقد من مياه النيل، والسيطرة والحد من نمو المناطق العشوائية.

وأوضح المتحدث أنه تم عرض مقترحات تعظيم الاستفادة الاقتصادية من المشروع، بالإضافة إلى خطط تكوين مجتمعات صناعية جديدة على مسار المحور.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • شيخ الأزهر يهنئ السيسي والشعب المصري بعيد الأضحى المبارك

    أخبار

  • السيسي في الإسكندرية.. ويعقد اجتماعًا لمتابعة تطوير محور المحمودية

    أخبار

  • الشأن المحلي يتصدر اهتمامات الصحف الصادرة اليوم الأربعاء

    أخبار

  • البابا تواضروس: تنظيمات الشر تحاول التستر بالدين الإسلامي

    أخبار

إعلان

879ea86923.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا

الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا

بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"

بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"