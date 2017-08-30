السيسى يؤكد أهمية تنفيذ محور المحمودية بتخطيط متكامل

القاهرة- (أ ش أ):

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية أن يتم تنفيذ محور المحمودية بناءً على تخطيط متكامل يشمل إنشاء بعض المنشآت الخدمية على طول المحور، مع توفير وسائل النقل الجماعي، فضلاً عن العمل على تعظيم الاستفادة الاقتصادية منه، وكذا مراعاة إنشاء شبكة صرف أمطار منفصلة عن محطات الصرف الصحى بما يضمن منع ارتفاع مناسيب المياه خلال موسم الأمطار.

وأشار السيسي - خلال اجتماعه اليوم بالإسكندرية مع محافظي وقيادات الإسكندرية والبحيرة لاستعراض خطط تطوير محور المحمودية-، إلى أن هذا المشروع يأتي فى إطار خطة تطوير وتحديث البنية التحتية ومرافقها على مستوى الجمهورية، مشددا على أهمية مواصلة العمل على توفير مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف المحافظات إضافة إلى تعزيز جهود الارتقاء بالخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، بأن السيسي وجه - خلال الاجتماع - بأهمية الاستمرار فى تطوير الخطط الخاصة بتنفيذ المحور بمختلف جوانبها وإعادة عرضها عليه فور الانتهاء منها حتى يمكن البدء فى التنفيذ في أقرب وقت وإنجاز المحور الجديد خلال فترة قصيرة.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم - خلال الاجتماع - استعراض الخطط المقترحة لإنشاء محور المحمودية تحت إشراف المنطقة الشمالية العسكرية، والذي سيمتد بطول نحو 21 كيلومترا ليسهم فى تيسير المرور بالمحافظة، بالإضافة إلى تقليل الفاقد من مياه النيل، والسيطرة والحد من نمو المناطق العشوائية.

وأوضح المتحدث أنه تم عرض مقترحات تعظيم الاستفادة الاقتصادية من المشروع، بالإضافة إلى خطط تكوين مجتمعات صناعية جديدة على مسار المحور.