شيخ الأزهر يهنئ السيسي والشعب المصري بعيد الأضحى المبارك

كتب- محمود مصطفى:

هنأ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشَّريف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري الكريم، والعالمين العربيِّ والإسلاميِّ: شعوبًا وملوكًا وأُمراءَ ورؤساءَ، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ودعا الإمام الأكبر، الأمةَ العربية والإسلامية إلى ضرورة استلهام معاني الفداء والتضحية، والانتصار على النفس والهوى والشَّيطان، والتَّداعي إلى الوحدة والمحبة والسلام، ونبذ أسباب الفرقة والشقاق؛ لتفويت الفرصة على المتربصين بأمن أمتنا واستقرارها .

وأكد شيخ الأزهر، في بيان صحفي، أن الحجَّ درس عمليٌّ في التعاون والتراحم والإخاء باعتباره مثالًا فريدًا على وَحدة الهدف، ودعوة صريحة للوحدة والوئام، مطالبًا ضيوف الرَّحمن بالتزام السكينة والوقار، ومراعاة حرمة المكان والزمان، والنَّأي بأنفسهم عن كلِّ ما يثير الفتن ويعكِّر صفو أداء الركن الخامس للإسلام.