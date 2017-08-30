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وزير الثقافة لمصراوي: لا أعلم شيئا عن مقال "محمد بن سلمان"

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مصراوي Masrawy

وزير الثقافة لمصراوي: لا أعلم شيئا عن مقال "محمد بن سلمان"

05:11 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

الكاتب الصحفي حلمي النمنم

كتبت - نسمة فرج:

قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة، إنه "لا يعلم شيئًا عن المقال الذي نشرته مجلة الرجل باسمه تحت عنوان (ولي العهد يقود جيل جديد في أفكاره ورؤيته وفنونه)".

ونشرت مجلة "الرجل" عددًا خاصًا عن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، تضمن عدة مقالات من كُتاب وسياسيين عرب وسعوديين، يستعرضون رؤيتهم للسعودية مع صعود جيل الشباب للحكم في المملكة.

وأضاف وزير الثقافة في تصريحات لمصراوي، اليوم الأربعاء، أنه "لم يكتب أي مقالات للمجلة، وما نُشر عبارة عن تصريحات منقولة من حديثه أثناء تواجده في مهرجان الجنادرية بالمملكة ".

وشارك "النمنم" ممثلًا للحكومة المصرية مطلع فبراير الماضي، في مهرجان الجندارية -وهوّ مهرجان تراثي وثقافي يقام في المملكة السعودية منذ عام 1985.

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مصراوي Masrawy

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