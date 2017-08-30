قبل العيد.. القبض على "عرباوي" حول فناء مدرسة إلى حظيرة مواشي

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

ضبطت أجهزة أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، عرباوي حول فناء مدرسة بمنطقة حلوان إلى حظيرة مواشي.

تلقى اللواء طارق علام، نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، إخطارًا من قسم شرطة حلوان، يفيد بقيام "سالم.س"، عرباوي، بالاستيلاء على فناء مدرسة مصطفى محمود، بعرب غنيم، وتحويلها إلى حظيرة مواشي.

انتقل على الفور العميد أشرف عبد العزيز، مأمور قسم شرطة حلوان، والنقيب الجندي علي، رئيس دورية قسم حلوان، وألقى القبض على المتهم وإزالة الحظيرة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.