شخص يُشْتَبَه في أنه إسلامي متشدد ينتحر شنقا داخل محبسه في ألمانيا

هامبورج- (د ب أ):

أعلنت السلطات القضائية في مدينة هامبورج أنه تم العثور، اليوم الأربعاء، على شخص يُشْتَبَه في أنه إسلامي متشدد، ميتا، داخل زنزانة محبسه الاحتياطي الذي كان قد أودع فيه منذ يونيو الماضي.

وحسب الشواهد الأولية، فإن الرجل، 40 عاما، شنق نفسه، وأضافت السلطات أنه لم تكن هناك من قبل شواهد على وجود نية لدى الرجل للانتحار، ولفتت إلى أن القتيل خلال حديثه مع الطبيب النفسي في السجن في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، كان قد اعطى انطباعا بالثبات والانتباه.

وتعتقد السلطات أن الرجل كان قد انضم مع ثلاثة آخرين في أواخر نوفمبر 2012 إلى جبهة النصرة القريبة من تنظيم القاعدة، وواجه الأربعة اتهامات بالمشاركة في المعارك ضد القوات الحكومية السورية ووحدات حماية الشعب الكردية ودعم ميلشيات النصرة في سورية.