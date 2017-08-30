«البترول» تكشف حقيقة زيادة أسعار الوقود خلال ساعات

التحرير

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نفى مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، نية الوزارة إقرار زيادة مرتقبة فى أسعار البنزين والسولار خلال الأيام القادمة، مؤكدا أن ما يتردد عن وجود زيادة فى أسعار المواد البترولية غير صحيح بالمرة، قائلا: «إشاعات ليس لها أى أساس من الصحة».

وطالب المصدر فى تصريحات خاصة لـ"التحرير" بعدم الانسياق وراء معلومات مغلوطة، يروجها البعض بهدف إثارة الفوضى، مشيرًا إلى أن هناك دولا تحاول استخدام الإنترنت فى نشر معلومات مغلوطة تضر بمصلحة الأمن القومى لمصر، مطالبًا كل وسائل الإعلام بضرورة تحرى الدقة والموضوعية فيما يتم تداوله عن أخبار الوزارة، خاصة وأن مثل هذه التصريحات تتسبب فى حدوث أزمات نتيجة توافد المواطنين على محطات الوقود لتموين سياراتهم، إضافة إلى قيام البعض بجمع كميات من البنزين والسولار تحسبا للزيادة.

بينما كشف المهندس محمد شعبان، رئيس شركة مصر للبترول، أنه تم إنشاء غرفة عمليات مركزية داخل الشركة تقوم بمتابعة عمليات ضخ وانتظام المنتجات البترولية من بنزين وسولار لمحطات الوقود التابعة للشركة المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، خاصة الواقعة بالمحافظات التى تشهد إقبالا من المواطنين لقضاء إجازة العيد بها.

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وأكد رئيس الشركة فى تصريحاته لـ"التحرير"، أنه تم زيادة الكميات المخصصة لمناطق مرسى مطروح والساحل الشمالى والبحر الأحمر وجنوب سيناء، نظرا للإقبال الكثيف من المواطنين على هذه المناطق لقضاء إجازة عيد الأضحى بالقرى والفنادق السياحية.

وأوضح أنه لا داعى للقلق حول نقص أى من المنتجات البترولية، خاصة البنزين بأنواعه والسولار خلال عيد الأضحى المبارك، مؤكدا وجود تنسيق متكامل بين الشركة ووكلائها بمختلف المناطق.