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شيخ الأزهر يهنئ الرئيس والشعب بعيد الأضحى المبارك

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شيخ الأزهر يهنئ الرئيس والشعب بعيد الأضحى المبارك شيخ الأزهر يهنئ الرئيس والشعب بعيد الأضحى المبارك

التحرير

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 أعرب الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عن خالص تهانيه القلبية للرئيس عبد الفتاح ، رئيس الجمهورية، وللشعب المصري الكريم، والعالمين العربي والإسلامي: شعوبًا وملوكًا وأُمراءَ ورؤساءَ، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وبهذه المناسبة الطيِّبة، دعا الإمام الأكبر الأمةَ العربية والإسلامية إلى ضرورة استلهام معاني الفداء والتضحية، والانتصار على النفس والهوى والشَّيطان، والتَّداعي إلى الوحدة والمحبة والسلام، ونبذ أسباب الفرقة والشقاق؛ لتفويت الفرصة على المتربصين بأمن أمتنا واستقرارها .

وأكد شيخ الأزهر أن الحج درس عملي في التعاون والتراحم والإخاء باعتباره مثالًا فريدًا على وَحدة الهدف، ودعوة صريحة للوحدة والوئام، مطالبًا ضيوف الرَّحمن بالتزام السكينة والوقار، ومراعاة حرمة المكان والزمان، والنَّأي بأنفسهم عن كلِّ ما يثير الفتن ويعكِّر صفو أداء الركن الخامس للإسلام.

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والأزهر الشريف، إذ يتقدم بالتهنئة للمسلمين في جميع أنحاء العالم، فإنه يسأل الله -عز وجل- في هذه الأيام المباركة أنْ يُعيد هذه المناسبةَ السَّعيدةَ على مصرنا العزيزة والأمَّة العربيَّة والإسلاميَّة بالخَير والأمن والمحبَّةِ والسَّلام.

 

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التحرير

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