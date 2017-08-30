الرقابة الإدارية تكشف قضية فساد بـ 400 مليون جنيه في محاجر إدفو بأسوان

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قضايا فساد عديدة ومتشعبة تتكشف الواحدة تلو الأخرى، بفضل تحرك الجهات الرقابية الذي لا ينضب في سبيل كشف المستور وراء جدران مؤسسات الدولة كافة، لحماية المال العام من أنياب الفساد؛ حيث تباشر النيابة العامة بإدفو في محافظة أسوان، التحقيق في البلاغ المقدم من هيئة الرقابة الإدارية، والخاص بقضية فساد عنكبوتية كشفتها الهيئة، بعدما قام المهندس عبدالموجود أحمد علي، مدير محاجر إدفو، بالاتفاق مع شركة الشريف للتوريدات وصاحبيها عمر الشريف وأبو الحجاج الشهير بالنقيب حجاج، بتحويل اسم شركتهم إلى نفس اسم شركة أخرى مرخص لها محجر تربة زلطية بالطريق الصحراوي غرب النيل بمدينة إدفو.

اتفق أبو الحجاج وعمر الشريف وشقيقه مع مدير المحاجر بالمحليات، بتسهيل الاستيلاء على المال العام بان قامو بالأستيلاء على محجر الحكومه وتحويل رخصه محجر وكسّارة شركة مسددة عنه الرسوم القانونية بالإيصالات:

إيصال رقم "451976" بتاريخ 18/8/2016، والذي يفيد بأن شركة إعمار الجنوب للتعدين والتجارة شركة مساهمة مصرية قامت بسداد 16 ألف جنيه لحساب رخصة محجر زلط رقم 662

إيصال رقم "0101719" بتاريخ 18/8/2018، يفيد بأن شركة إعمار الجنوب للتعدين والتجارة سددت 32 ألف جنيه لصالح رخصتها "662" محجر زلط.



إيصال رقم "0103327" بتاريخ 6/12/2016، يفيد بأن شركة ذات الشركة سددت أيضًا 60 ألف جنيه رسوم نظر وإيجار حوش التشوين لصالح شركتهم للأستيلاء والعدوان على المال العام والتلاعب بأموال خزينة المحاجر بمدينة إدفو والتي تم تحويل اسم شركتهم الشريف للتجاره خصيصًا لهذا الغرض، لكن القدر كان أسرع منهم وتم إصدار مخاطبة رسمية من إدارة المحاجر للشركة صاحبة الترخيص الأصلي بخطاب ممهور بختم شعار الجمهورية، يطالب بسداد قيمة إيجار حوش التشوين ويخطرها بأن الترخيص لصالحها.

استغلت شركة الشريف للتوريدات، الأمر، وعلى طريقة أفلام الأبيض والأسود وقامت بتحويل عنوان واسم شركتها لنفس اسم شركة إعمار الجنوب للتعدين والتجارة ونفس عنوانها، وذلك للتلاعب والعدوان وسرقه المال العام بأن قاموا بالتلاعب بأموال خزينة الوحده المحلية لمدينة إدفو، كما كشفت الرقابة الإدارية ذلك، بعدما سددت الأخيرة الرسوم القانونية الخاصة بالمشروع بناءً على خطابات موجّهة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بمحافظة أسوان- إدارة المحاجر بتاريخ 1/11/2016، ثم تم الاتفاق بين موظفي إدارة المحاجر لإنشاء شركة أخرى بنفس اسم الشركة الأصلية وتم تغيير الرخصة باسم الشركة المزوّرة بمساعدة موظفي الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو وانتظروا حتى تركيب الكسّارة وإتمام الإنشاءات اللازمة للتشغيل، واستولوا على المحجز بالقوة عن طريق أشخاص مدججين بالأسلحة ومنتحلين صفة ضباط شرطة.

قام المنتحلون باحتجاز العمال التابعين لشركة إعمار الجنوب، ووضعوا أيديهم على المحجر والكسّارة بما عليها من معدات أخرى يقدر قيمتها 10 مليون جنيه إضافة إلى خامات داخل المحجر تقدر بـ 400 مليون جنيه.

فوجئ رئيس شركة إعمار الجنوب للتعدين - المغتصب معداتها، باستيلاء أشخاص غير معروفين وتابعين لشركة الشريف للتوريدات، المحجر الخاص به بما عليه من معدات مختلفة وكذلك حوش التشوين الخاص بالمشروع، دون سند من القانون يذكر.

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وقد تحرر عن ذلك المحاضر أرقام



_محضر رقم 4846 / 2017 إداري إدفو

_محضر رقم 4972/ 2017 إداري إدفو

_محضر رقم 52 أحوال

ضد كل من

مدير إدارة المحاجر بإدفو مهندس عبدالموجود أحمد علي



وكل من

1- عمر محمود عمر قنديل الشهير بعمر الشريف

2_ أبو الحجاج محمد محمد عوض الشهير بالنقيب حجاج

3- تامر محمد محمد عوض شقيق المدعو أبو الحجاج

4- أحمد عبدالعزيز (سائق)

5- محمد ترك

وأمرت نيابة إدفو بحبس تامر محمد عوض وأحمد عبدالعزيز - احتياطيًا.



وحينما تبينت النيابة العامة الموضوع برمته أمرت بحبس بعضهم على ذمة التحقيقات، لأن الواقعة على النحو المبيّن تشكل جراءم جنائية عديدة منها سرقة المال العام - من خلال الاستيلاء على محجر الحكومة وتزوير محررات رسمية بمساعدة موظفي المحليات، وكذذلك التلاعب في دفاتر وسجلات المصلحة، لوضع أسماء أشخاص أخرين.

حرّض هؤلاء الأشخاص أيضًا عن طريق الشركة المزوّرة على البلطجة واستعمال أسلحة نارية وانتحال صفة ضباط شرطة واحتجاز عمّال الشركة صاحبة الترخيص الأصلي بالقوة وسرقة المحجر ومحتوياته، بمساعدة المهندس عبدالموجود أحمد علي، مدير إدارة المحاجر بمحافظة أسوان، عمر محمود عمر قنديل، الشهير بعمر الشريف، تامر محمد محمد عوض، شقيق أبو الحجاج محمد محمد عوض الشهير بالنقيب حجاج، أحمد عبدالعزيز سائق، محمد ترك.