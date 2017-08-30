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بالصور.. تدشين لجان المسائلة المجتمعية لبرنامج "تكافل وكرامة" في الأقصر

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مصراوي Masrawy

بالصور.. تدشين لجان المسائلة المجتمعية لبرنامج "تكافل وكرامة" في الأقصر

04:44 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

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الأقصر - محمد محروس:

شهد محافظ الأقصر محمد بدر، حفل تدشين عمل لجان المسائلة المجتمعية لبرنامج "تكافل وكرامة" في محافظة الأقصر، الذي أقيم في قاعة المؤتمرات الدولية بمدينة الأقصر، بحضور مستشارة وزير التضامن الاجتماعي للمسائلة المجتمعية الدكتورة بلقيس عبدالمنعم، ووكيل مديرية التضامن الاجتماعي أحمد حسين، وعدد من القيادات التنفيذية في المحافظة.

وشملت الاحتفالية، تلاوة آيات من القرآن الكريم، وأداء مراسم قسم المسائلة الذي ردده كافة أعضاء لجان المسائلة المجتمعية المتواجدين في القاعة، كما شملت الاحتفالية تكريم عدد من المتطوعين وعدد من المدربين والإداريين ومسئولي التربية والتعليم ممن ساهموا في تدريب المتطوعين.

وأوضحت الدكتورة بلقيس عبدالمنعم، أنه تم تدريب 56 لجنة مسائلة مجتمعية في محافظة الأقصر على أعمال الرقابة والمتابعة في مديرية التضامن الاجتماعي لتنقية كشوف المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" في المحافظة من غير المستحقين وإلحاق من تنطبق عليهم الشروط للتقديم في البرنامج، مشيرة إلى أن عمل وتفعيل تلك اللجان يهدف إلى إعلان محافظة الأقصر خالية من أي فساد أو مخالفات في برنامج "تكافل وكرامة".

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