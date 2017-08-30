افتتاح محطتي مياه شرب بقرى "ميت زنقر" و"الطيبة" في الدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

افتتح الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، يرافقه المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لهيئة مياة الشرب والصرف الصحي، اليوم الأربعاء، محطتي مياه جديتين بقرى "ميت" و"زنفر" التابعة لمركز طلخا والطيبة بمركز نبروة وبدء تشغيلهما الخدمة.

وحضر افتتاح المحطتين المهندس عزت الصياد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب في الدقهلية، والمحاسب هاشم عبدالوهاب، رئيس مركز ومدينة طلخا، والسادات مصطفى، رئيس مركز ومدينة نبروة، وفؤاد بدراوي، وبسام فليفل، أعضاء مجلس النواب عن دائرة طلخا ونبروة.

وقال المهندس عزت الصياد، إن محطة مياه الطيبة بنبروه جرى إنشاءها بتكلفة مالية قدرها 4 ملايين جنيه عقب إعادة تأهيلها ورفع طاقتها التشغيلية من 30 إلى 60 لتر في ثانية.

وأضاف الصياد، أنه جرى إعادة تأهيل الخط المغذي بطول 3.5 كم لتخدم قرى الطيبة، وطبنوها، والعزب التابعة لها، والتي تضم حوالي 5 آلاف نسمة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب، أن محطة مياه ميت زنقر "النقالي" ستعمل بطاقة تشغيلية تقدر بحوالي 30 لتر في الثانية، حيث بلغت تكلفة إنشائها حوالي 7 ملايين جنيه بمشاركة من أهالي القرية؛ لتخدم قريتي ميت زنقر وكفر ميت زنقر، والتي تضم حوالي 28 ألف نسمة.