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بالصور.. إغلاق أحد مراكز الدروس الخصوصية في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بالصور.. إغلاق أحد مراكز الدروس الخصوصية في بورسعيد

04:37 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، إغلاق وتشميع أحد مراكز الدروس الخصوصية بمنطقة أرض العزب بحي العرب، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد صاحب هذه الوحدة، نظرًا لاستغلالها في غير الغرض المخصص لها.

وتلقى "الغضبان"، شكوى من أحد المواطنين بتضررهم من قيام صاحب إحدى الوحدات السكنية باستغلال الوحدة في الدروس الخصوصية، فتوجه للمكان للتأكد من صحة الواقعة، وأصدر تعليماته للحي بتشميع الوحدة السكنية مع تكلف جميع رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد بتكثيف الحملات على جميع مراكز الدروس الخصوصي، لمنع إعادة فتحها، وتشميع من يثبت استغلال الوحدة السكنية في غير المخصص من أجله.

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