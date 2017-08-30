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وزير الدفاع يزور مصابي القوات المسلحة بالمستشفيات العسكرية

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مصراوي Masrawy

وزير الدفاع يزور مصابي القوات المسلحة بالمستشفيات العسكرية

04:31 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

وزير الدفاع يزور مصابي القوات المسلحة بالمستشفيات العسكرية

صورة ارشيفية

 

كتب- مصطفى المنشاوي:

قام الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي يرافقه عدد من قادة القوات المسلحة بزيارة المصابين من ضباط وصف وجنود القوات المسلحة والذين يخضعون حالياً لتلقي العلاج بمستشفيات القوات المسلحة .

ونقل القائد العام تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح ، مقدماً لهم التهنئة بحلول عيد الأضحى، مؤكداً أن أبناء يثبتون كل يوم بما يقدمونه من بطولات وتضحيات أنهم ابناء لجيش وطني مخلص ، يحملون على عاتقهم أمانة الدفاع عن مصر ويضربون كل يوم المثل في البطولة والتضحية وإنكار الذات .

وأكد القائد العام أن رجال القوات المسلحة مستمرون في اقتصاص جذور الإرهاب والتطرف من أرض سيناء.

وأوصى وزير الدفاع بضرورة توفير أقصى سبل الرعاية الصحية لكافة المصابين بالمستشفيات العسكرية، معرباً عن تمنياته لهم بالشفاء العاجل والعودة لاستكمال مهامهم في الدفاع عن الوطن وصون مقدساته.

ومن جانبهم أكد المصابون أنهم فداء لمصر وأن ما يحدث من مواجهات قوية ضد الإرهاب وتأمين حدود الدولة علي كافة الاتجاهات هو تأكيد علي عزيمتهم وإصرارهم علي حماية كل شبر من أرض مصر.

 

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