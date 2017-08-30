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"صرخة" تنقذ موظفة من السرقة بالإكراه على يد عاطل شبرا

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مصراوي Masrawy

"صرخة" تنقذ موظفة من السرقة بالإكراه على يد عاطل شبرا

04:24 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

ضبطت أجهزة أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، عاطل، حال اقتحامه مسكن سيدة بمنطقة شبرا، والاستيلاء على مشغولاتها الذهبية كرها عنها.

البداية أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة شبرا، بمنطقة أرض الطويل، فتنامى إلى سمعهما صوت استغاثة من داخل إحدى العقارات.

وباستبيان الأمر تمكنا من ضبط "عمرو.د"، 27 سنة، عاطل، وبحوزته 2 غويشة ذهب، 2 خاتم ذهب، مبلغ مالي 1500 جنيه، سلاح ابيض "مطواة ".

بالفحص تم التقابل مع "عفت.ع"، 58 سنة، موظفة بمستشفى شبرا العام، والتي قررت بأنها حال تواجدها بمسكنها فوجئت بقيام المتهم بكسر باب الشقة وتهديدها بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزته والاستيلاء على المضبوطات كرهًا عنها وحال فراره استغاثت بالجيران وتم ضبطه.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

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مصراوي Masrawy

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