بالصور.. محافظ بورسعيد: العمل بحقل "ظهر" وصل إلى مراحل متقدمة

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، إن ما يجري بمنطقة تنمية حقل ظهر هو إنجاز كبير وعظيم حققه العامل المصر، بعد أن وصل مستوى العمل في الحقل إلى مراحل متقدمة.

وأشار "الغضبان"، خلال زيارته للموقع، إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، باختصار مدة تنفيذ المشروع إلى عام، كانت بمثابة نقطة تحول وإصرار لدى جميع العاملين على سرعة إنجاز المشروع الذي يعد أحد المشروعات القومية العملاقة، التي تحظى باهتمام كبير ومتابعة من الدولة، كونه أحد أكبر حقول الغاز الطبيعي وأكبر الاكتشافات التي تم تحقيقها بمنطقة البحر المتوسط بالقرب من سواحل بورسعيد بالتعاون بين شركة بتروبل وشركة إيني الإيطالية.

ويهدف مشروع حقل ظهر في المرحلة الأولى للإنتاج بنهاية العام الحالي للوصول بمعدل إنتاج حوالي مليار قدم مكعب غاز يوميًا، واستكمال باقي مراحل المشروع ليصل الإنتاج إلى حوالي 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا بنهاية عام 2019، كما سيعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز وزيادة الاحتياطي من الغاز الطبيعي لمصر بنسبة 3 أضعاف إنتاجية الغاز خلال 30 سنة الماضية.