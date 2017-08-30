بالصور.. محافظ بورسعيد يشيد بتطوير إحدى المسطحات الخضراء بالجهود الذاتية

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، بالتجربة التي أقدم عليها حي المناخ بتطوير ورفع كفاءة إحدى المسطحات الخضراء بالحي، بالجهود الذاتية، التي تتضمن تغطية مساحة المسطح بالنجيلة ودهان البلدورات وعمل إضاءة متكاملة في كافة أنحاء المسطح الأخضر لتكون جاهزة لاستقبال المواطنين، وخدمة سكان المنطقة والمناطق المجاورة.

وأضاف "الغضبان"، في تصريحات صحفية، أن أعمال التطوير تتماشي مع السياسة التي تتبعها محافظة بورسعيد في رفع كفاءة وتطوير جميع المسطحات الخضراء والحدائق والتي بدأت بحديقة السلام والتحرير ويجري الآن الانتهاء من أعمال تطوير حديقة السلام.

كما تفقد المحافظ معرض بيع الأدوات المدرسية وألتقى بعدد من المواطنين لمناقشة مشاكلهم والاستماع لشكواهم ومقترحاتهم.