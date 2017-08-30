بالصور.. السيطرة على حريق محدود في مخزن خردوات بكفر الشيخ



كفر الشيخ - إسلام عمار:

شب حريق محدود في مخزن خردوات، ولعب أطفال بمدينة دسوق بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، الكائن بشارع الخليفة، الواقع ما بين الميدان الإبراهيمي، ومنطقة داير الناحبة، دائرة قسم شرطة بندر دسوق، دون وجود إصابات.

وتلقى العميد هشام مطر مأمور قسم شرطة بندر دسوق، إشارة من شرطة النجدة، عن بلاغ أهالي، تتضمن خروج أدخنة من مخزن خردوات، ولعب الأطفال، المصنعة من المواد البلاستيكية، ملك أحد تجار الخردوات ولعب أطفال، دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك.

وانتقلت 3 سيارات إطفاء، تابعة لقسم الحماية المدنية، بمدينة دسوق، للتعامل مع الحريق، كما انتقل اللواء عماد أبو النور مساعد مدير أمن كفر الشيخ لفرقة شرطة دسوق، والعقيد عبدالفتاح المنشاوي، رئيس فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ، والرائد فتحي أبوريا، نائب مأمور القسم، والنقيب أحمد بسيوني، معاون مباحث القسم.

وأخمدت سيارات الإطفاء، الحريق، كما تجمع أهالي المنطقة حول مكان الواقعة، لاستخراج ما يوجد من بضائع بلاستيكية خاصة بلعب الأطفال، قبل أن تمتد إليها النيران، بعدما التهمت بضاىع محدودة منها، ولا توجد خسائر في الأرواح.

كما تبين من خلال المعاينة المبدئية، أن المخزن ملك المواطن "م. س"، تاجر خردوات ولعب أطفال، وبسؤاله أفاد بأن سبب الحريق ماس كهربائي، فيما قررت زوجته، وآخرون، أن هناك قمامة تنتشر بمحيط المخزن، واشتعلت النيران فيها، امتدت إلى المخزن، ولم يهتموا أحد بالتسبب في هذا الحريق.