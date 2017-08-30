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حلم المونديال.. إجراءات أمنيه مشددة لموقعة أوغندا في كمبالا

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حلم المونديال.. إجراءات أمنيه مشددة لموقعة أوغندا في كمبالا حلم المونديال.. إجراءات أمنيه مشددة لموقعة أوغندا في كمبالا

التحرير

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قرر مسئولو الأمن الأوغندي منع دخول الجماهير بعد الساعة الواحدة ظهرًا قبل انطلاق المباراة بثلاث ساعات، حيث تقام المباراة في الرابعة بتوقيت أوغندا، الثالثة بتوقيت القاهرة.

كما وضع الأمن الأوغندي ترتيبات أمنيه مشدده لحضور المباراة وتأمين بعثة قبل وبعد المباراة.

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ويستضيف أوغندا الدولي (مانديلا)، في كمبالا، موقعة المنتخب الوطني أمام نظيره الأوغندي، غدًا الخميس، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، ضمن مباريات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة إلى مونديال 2018.

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ويتربع المنتخب الوطني، على صدارة المجموعة الخامسة بـ6 نقاط، بفارق نقطتين، أمام أوغندا، بينما يحتل منتخب غانا، المركز الثالث بنقطة واحدة، فيما تتذيل الكونغو الترتيب بدون نقاط.

ويرغب المنتخب الوطني، في مواصلة نتائجه اللافتة مع مدربه الأرجنتيني هيكتور ، الذي قاد الفريق للحصول على المركز الثاني ببطولة أمم أفريقيا الأخيرة، في المشاركة الأولى بالمسابقة القارية بعد غياب دام 7 أعوام.

يذكر أن منتخب الفراعنة، استهل مشواره في تصفيات المونديال، بالفوز (2-1) على الكونغو، قبل أن يتغلب (2-0) على ضيفه منتخب غانا بالجولة الثانية.

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التحرير

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