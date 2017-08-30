أخبار عاجلة

ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

ضبط شقيقين بحوزتهما أسلحة قبل استخدامها في مشاجرة بعين شمس

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط شقيقين بحوزتهما أسلحة قبل استخدامها في مشاجرة بعين شمس

04:13 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

ضبط شقيقين بحوزتهما أسلحة قبل استخدامها في مشاجرة بعين شمس

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط شقيقين بحوزتهما أسلحة نارية قبل استخدامها في مشاجرة بعين شمس.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة عين شمس، مفادها أن "أحمد.ش"، صاحب مقلة، وشقيقه "محمد"، صاحب مقلة، ومقيم بذات العنوان؛ قاما بإحضار أسلحة نارية بقصد الإعداد للتشاجر مع آخرين.

وعقب التأكد من صحة المعلومات، تم استهدافهم بأماكن ترددهما وتم ضبطهما وبحوزتهما سلاح ناري "طبنجة حلوان عيار 9 مم" مطموسة الأرقام، و7 طلقات من ذات العيار، وسلاح ناري "طبنجة"، مورياس عيار، 6.35 مم، و5 طلقات من ذات العيار.

وقالت التحقيقات بأنه بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد التشاجر، وأضافا بحدوث مشادة كلامية بينهما وبين أحد الأشخاص من المترددين على المقلة عملهما وقيامه بالتوعد لهما بالعودة مرة أخرى والتشاجر معهما فأحضرا الأسلحة المضبوطة بقصد الدفاع عن النفس.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "صرخة" تنقذ موظفة من السرقة بالإكراه على يد عاطل شبرا

    أخبار

  • القبض على شقيقين ينقبان عن الآثار بمسكنهما في الجمالية

    أخبار

  • مدير أمن القاهرة: خطة أمنية شاملة لتأمين احتفالات عيد الأضحى

    أخبار

  • بالصور.. ضبط 15.5 طن لحوم ودواجن مجهولة المصدر قبل ترويجها بالتزامن

    أخبار

إعلان

0816a4f50c.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش