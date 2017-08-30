ضبط شقيقين بحوزتهما أسلحة قبل استخدامها في مشاجرة بعين شمس

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط شقيقين بحوزتهما أسلحة نارية قبل استخدامها في مشاجرة بعين شمس.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة عين شمس، مفادها أن "أحمد.ش"، صاحب مقلة، وشقيقه "محمد"، صاحب مقلة، ومقيم بذات العنوان؛ قاما بإحضار أسلحة نارية بقصد الإعداد للتشاجر مع آخرين.

وعقب التأكد من صحة المعلومات، تم استهدافهم بأماكن ترددهما وتم ضبطهما وبحوزتهما سلاح ناري "طبنجة حلوان عيار 9 مم" مطموسة الأرقام، و7 طلقات من ذات العيار، وسلاح ناري "طبنجة"، مورياس عيار، 6.35 مم، و5 طلقات من ذات العيار.

وقالت التحقيقات بأنه بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد التشاجر، وأضافا بحدوث مشادة كلامية بينهما وبين أحد الأشخاص من المترددين على المقلة عملهما وقيامه بالتوعد لهما بالعودة مرة أخرى والتشاجر معهما فأحضرا الأسلحة المضبوطة بقصد الدفاع عن النفس.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.