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مصادرة طن منظفات مغشوشة و26 كيلو لحوم ودواجن فاسدة بالغربية

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مصراوي Masrawy

مصادرة طن منظفات مغشوشة و26 كيلو لحوم ودواجن فاسدة بالغربية

04:18 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

مصادرة طن منظفات مغشوشة و26 كيلو لحوم ودواجن فاسدة بالغربية

لحوم ودواجن فاسدة

الغربية – مروة شاهين:

صادرت مباحث بالغربية اليوم الثلاثاء، طن و200 كيلو منظفات صناعية بدون بيانات ومغشوشة و26 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي و35 عبوة دهان منشط جنسي غير مسجلة بوزارة الصحة وغير صالحة للاستخدام و165 طلقة صوت.

وتلقى العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين بالغربية إخطارًا بضبط "أحمد. ع" 27 عامًا، صاحب مخزن لبيع المنظفات الصناعية بقرية السملاوية بمركز زفتى وبحيازته 20 برميل صابون منظف صناعي زنة الواحد 60 كيلو جرام، بدون بيانات ومغشوشة وضبط "السيد. ح" 51 عامًا، صاحب محل عطارة بدائرة قسم أول طنطا بحيازته 35 عبوة دهان منشط جنسي غير مسجلة بوزارة الصحة وغير صالح للاستخدام.

وضبط "رجب. س" 41 عامًا، صاحب مكتبة بقرية سنباط بمركز زفتى بحيازته 165 طلقة صوت وضبط "باسم. ج" 41 عامًا، صاحب باكية لبيع اللحوم والدواجن بمعرض السلع الغذائية المقام بجوار مجلس مدينة المحلة بحيازته 26 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وجرى التحفظ على المضبوطات، في جميع الوقائع وتحرير المحاضر للمخالفين وإخطار النيابات المختصة للتحقيق.

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