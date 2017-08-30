إسرائيل تعلق قرار سحب اعتماد صحفي بقناة الجزيرة

تل أبيب- (د ب أ):

أعلنت إسرائيل اليوم، الأربعاء، تعليق قرار سحب أوراق اعتماد الصحفي بشبكة الجزيرة الإخبارية القطرية إلياس كرّام بعد تصريحات له تتعلق "بالمقاومة" الفلسطينية ضد إسرائيل.

يأتي هذا في وقت تسعى فيه إسرائيل إلى إغلاق الشبكة، متهمة إياها بالتحريض على العنف، وهي تهمة تنفيها الجزيرة.

ووفقا لبيان رسمي، فقد قال كرّام، 40 عاما، في جلسة استماع بمكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي إنه لا يرى نفسه جزءا من المقاومة الفلسطينية.

وستقوم السلطات الإسرائيلية بمراقبة النشاط الصحفي لكرّام خلال الأشهر الستة القادمة "لضمان انعكاس تصريحاته الواضحة على عمله الصحفي الفعلي وأنها ليس مجرد كلمات".

وكان كرّام، وهو مواطن إسرائيلي، قال في تصريحات لقناة إخبارية عربية العام الماضي إن "العمل الإعلامي جزء لا يتجزأ من المقاومة ونشاطها السياسي التربوي".

وكان وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرا صرح بأن حكومته قررت إغلاق مكتب شبكة الجزيرة في القدس، وسحب اعتماد صحفييها العاملين ووقف بثها هناك. واتهم القناة بأنها "تحرض على الإرهاب ولا تقدم صحافة مهنية".

ونددت "الجزيرة" بهذا القرار، وقالت إنه يأتي ضمن حملة بدأت بتصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهم فيها الجزيرة بالتحريض على العنف خلال تغطيتها للأحداث التي شهدها الحرم القدسي مؤخرا.