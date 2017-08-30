مقتل 12 شخصا على الأقل في غارة جوية بشرقى أفغانستان

كابول- (د ب أ):

قال مسؤولون اليوم الأربعاء إن غارة جوية، يشتبه في أن القوات الأمريكية في أفغانستان شنتها، أودت بحياة ما لايقل عن 12 مدنيا في شرقى البلاد، وذلك في ثاني واقعة من نوعها هذا الأسبوع.

وقال العضو بمجلس إقليم لوجار حسيب الله ستانيك ضاى لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.ا) إنه يوجد هناك نساء وأطفال بين القتلى، مضيفا إن الغارة شنتها " قوات أجنبية " في قرية باري بالقرب من عاصمة الإقليم بول العلم مساء أمس، الثلاثاء.

ويشار إلى أن أمريكا هى القوة العسكرية الأجنبية الوحيدة التي تشن هجمات جوية في أفغانستان.

وأوضح حسيب الله أن الهجوم استهدف قائدين معروفين بحركة طالبان، كانا في ذلك الوقت مختبئين في أحد منازل السكان.

وقد قتل مولاي أحمد الدين، الحاكم الذى نصب نفسه لضاحية خوشي في لوجار والتابع لحركة طالبان، ونائب قائد قوات طالبان في المنطقة قاري نجيب الله ومسلحين أخرين.

وأشار المتحدث باسم حاكم الإقليم محمد سليم صالح إلى " وقوع خسائر بشرية بين المدنيين في غارة جوية شنتها قوة أجنبية " ولكن لم يقدم مزيدا من التفاصيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الأمريكي جون روس" ليس لدينا معلومات واضحة بشأن ما حدث هناك، نحن ندرس الأمر".

وتعد هذه ثاني غارة ضد قوات طالبان تودى بحياة مدنيين هذا الأسبوع.

ويذكر أن غارة شنتها القوات الجوية الأفغانية أمس الأول الاثنين أسفرت عن مقتل 13 مدنيا وإصابة 7 في إقليم هيرات بغربى البلاد.

ويشار إلى أن عدد الهجمات الجوية الأمريكية والأفغانية ضد مسلحي طالبان وتنظيم الدولة "داعش " في تزايد سريع.

وأفادت منظمة الأمم المتحدة أن عدد القتلى والمصابين في صفوف المدنيين جراء الهجمات الجوية الأمريكية والأفغانية ارتفع خلال أول ستة أشهر من عام 2017 بنسبة 43 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2016.