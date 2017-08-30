أخبار عاجلة

ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

مقتل 12 شخصا على الأقل في غارة جوية بشرقى أفغانستان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مقتل 12 شخصا على الأقل في غارة جوية بشرقى أفغانستان

04:24 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

مقتل 12 شخصا على الأقل في غارة جوية بشرقى أفغانستان

كابول- (د ب أ):
قال مسؤولون اليوم الأربعاء إن غارة جوية، يشتبه في أن القوات الأمريكية في أفغانستان شنتها، أودت بحياة ما لايقل عن 12 مدنيا في شرقى البلاد، وذلك في ثاني واقعة من نوعها هذا الأسبوع.

وقال العضو بمجلس إقليم لوجار حسيب الله ستانيك ضاى لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.ا) إنه يوجد هناك نساء وأطفال بين القتلى، مضيفا إن الغارة شنتها " قوات أجنبية " في قرية باري بالقرب من عاصمة الإقليم بول العلم مساء أمس، الثلاثاء.

ويشار إلى أن أمريكا هى القوة العسكرية الأجنبية الوحيدة التي تشن هجمات جوية في أفغانستان.
وأوضح حسيب الله أن الهجوم استهدف قائدين معروفين بحركة طالبان، كانا في ذلك الوقت مختبئين في أحد منازل السكان.

وقد قتل مولاي أحمد الدين، الحاكم الذى نصب نفسه لضاحية خوشي في لوجار والتابع لحركة طالبان، ونائب قائد قوات طالبان في المنطقة قاري نجيب الله ومسلحين أخرين.
وأشار المتحدث باسم حاكم الإقليم محمد سليم صالح إلى " وقوع خسائر بشرية بين المدنيين في غارة جوية شنتها قوة أجنبية " ولكن لم يقدم مزيدا من التفاصيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الأمريكي جون روس" ليس لدينا معلومات واضحة بشأن ما حدث هناك، نحن ندرس الأمر".
وتعد هذه ثاني غارة ضد قوات طالبان تودى بحياة مدنيين هذا الأسبوع.

ويذكر أن غارة شنتها القوات الجوية الأفغانية أمس الأول الاثنين أسفرت عن مقتل 13 مدنيا وإصابة 7 في إقليم هيرات بغربى البلاد.
ويشار إلى أن عدد الهجمات الجوية الأمريكية والأفغانية ضد مسلحي طالبان وتنظيم الدولة "داعش " في تزايد سريع.

وأفادت منظمة الأمم المتحدة أن عدد القتلى والمصابين في صفوف المدنيين جراء الهجمات الجوية الأمريكية والأفغانية ارتفع خلال أول ستة أشهر من عام 2017 بنسبة 43 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2016.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • غارات جوية تقتل 13 مدنيا في أفغانستان

    أخبار

  • الخارجية الروسية: أمريكا قدمت توضيحًا بشأن استراتيجية في أفغانستان

    أخبار

  • الأمم المتحدة: الحرب في أفغانستان أجبرت أكثر من 212 ألف شخص على النزوح

    أخبار

  • باكستان ترجئ زيارة وفد أمريكي إثر تصريحات ترامب

    أخبار

إعلان

f4cb680ee1.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة