القبض على تشكيل عصابي متورط في 15 واقعة سرقة حقائب سيدات بالدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

ألقى ضباط مباحث قسم أول المنصورة القبض على تشكيل عصابي مكون من شخصين بعد قيامهما بارتكاب 15 واقعة سرقة حقائب السيدات، أثناء سيرهن بالطريق العام بواسطة دراجة نارية.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد أحمد خيري الشويخ، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتعدد وقائع بلاغات سرقة حقائب السيدات بنطاق قسم أول المنصورة.

جرى تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث قسم أول المنصورة بقيادة الرائد أبو العزم فتحي منصور، رئيس المباحث، ومعاونة النقيب أحمد جعفر وحمدي المغازي، وبإشراف العميد محمد عنان، رئيس فرع الأمن العامن والعميد محمد شرباش، رئيس مباحث المديرية، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب وقائع السرقة كلًا من "عمرو. ر. م. أ"، 33 عامًا، عاطل والمدرج معلومات جنائية تحت رقم 2368/4 متنوع والسابق اتهامه في 5 قضايا متنوعة، و"بهاء. ع. أ. م. س"، 28 عامًا، عاطل والمدرج جنائيًا تحت رقم 10090/13 متنوع والسابق اتهامه في 7 قضايا مخدرات وضرب ويقيما بشارع الجلاء بمدينة المنصورة.

وبتقنين الإجراءات ضبط المتهمين وبحيازتهما دراجة نارية وبمواجهتهما إعترفا بارتكاب 15 واقعة سرقة حقائب للسيدات أثناء سيرهن بالطريق العام مستخدمين دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

وحرر المحضر رقم 7 أحوال قسم أول المنصورة، وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيقات.