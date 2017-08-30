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ارتفاع أعداد مصابي حريق محطة وقود الوادي الجديد لـ5 أشخاص

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مصراوي Masrawy

ارتفاع أعداد مصابي حريق محطة وقود الوادي الجديد لـ5 أشخاص

04:10 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

ارتفاع أعداد مصابي حريق محطة وقود الوادي الجديد لـ5 أشخاص

حريق محطة وقود الوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

قال جهاد متولي، رئيس الوحدة المحلية لقرى الكفاح التابعة لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، إن الحريق الذي نشب في إحدى محطات الوقود التابعة للوحدة المحلية تمت السيطرة الكاملة عليه، فيما ارتفعت أعداد المصابين إلى خمسة، جميعهم مصابين باختناقات وحروق بسيطة وتلقوا الإسعافات الأولية في موقع الحادث.

وتلقى اللواء عبدالرحمن شحاتة مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من إدارة النجدة يفيد نشوب حريق بمحطة وقود بقرية الكفاح التابعة لمركز ومدينة الفرافرة، وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، فيما دعمت الوحدة المحلية لمركز الفرافرة، إدارة الحماية المدنية بمواتير رفع وسيارات مياه للمشاركة في السيطرة على الحريق.

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