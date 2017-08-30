تفاصيل إعلان الطوارئ بـ"صحة الإسماعيلية" في عيد الأضحى

الإسماعيلية _ انجي هيبة:

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية، رفع درجة الطواريء والاستعدادات القصوى بجميع المنشآت الصحية بالمحافظة، ابتداء من اليوم الأربعاء وحتى الانتهاء من احتفالات عيد الأضحى المبارك، بالتنسيق مع الوزارة والمحافظة وهيئات الشرطة ومديرية التضامن الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر مع الاستعانة بخدمات القوات المسلحة.

وحصل "مصراوي"، على خطة الطوارئ والأزمات التي اعتمدتها مديرية صحة الإسماعيلية، خلال الاحتفالات بالعيد.

وشملت خطة الطوارئ، تشكيل فريق أزمات مكون من 11 طبيبًا ومسئول بنك دم، كذلك تشكيل فريق انتشار سريع للاستعانة بهم في الأزمات والكوارث ويتكون من 5 أطباء.

وعقد الدكتور محمد أبو سليمان وكيل مديرية الصحة، اجتماعات مكثفة مع الأطباء ومديري الإدارات المختلفة، للتأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات بجميع المستشفيات ومخازن الأدوية، من مخزن رئيسي و5 مخازن بالإدارات ومخزن الطوارئ بالمديرية، وتوافر كميات من أكياس الدم ومشتقاته.

وشدد أبو سليمان على جاهزية كافة أجهزة الطواريء والأقسام المعاونة للعمل بكفاءة، وزيادة أعداد الأطباء النوبتجين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، ووجود أطباء وفنيين بالأقسام المعاونة وهي الآشعة وبنك الدم والمعمل.

وأشار وكيل الصحة إلى تأمين الأماكن الحيوية والمزدحمة بالمحافظة، بعمل تمركزات لسيارات الإسعاف بها.

وتقرر إلغاء الراحات والإجازات على جميع العاملين بالمستشفيات من أطباء وتمريض وفنيين وإدارين خلال فترة رفع درجة الاستعداد.