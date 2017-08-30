أخبار عاجلة

ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

إحالة 30 موظفا للتحقيق تركوا العمل بدون تصريح في الدقهلية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إحالة 30 موظفا للتحقيق تركوا العمل بدون تصريح في الدقهلية

03:57 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

إحالة 30 موظفا للتحقيق تركوا العمل بدون تصريح في الدقهلية

أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

قرر الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، إحالة 30 موظفًا للتحقيق بسبب تركهم العمل والانصراف قبل الوقت الرسمي.

وكلف المحافظ رؤساء مراكز "تمى الأمديد"، و"المنصورة" و"طلخا" و"حي شرق" و"غرب" لاتخاذ اللازم حيال حالات الغياب في نطاق كل منهم، وقيام وكلاء وزارات الصحة والرياضة والتموين بالتحقيق مع حالات ترك العمل.

وأمر الشعراوي، وكيل وزارة الشباب والرياضة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مركز شباب البيضاء مركز تمى الأمديد بعد قيام حملة من إدارة المتابعة بالمرور واكتشافها إغلاقه.

وجاءت قرارات الشعراوي بعد استعراضه التقرير الميداني للإدارة العامة للمتابعة للمرور خلال اليومين الماضيين على عدد من الوحدات المحلية، ومراكز الشباب، بنطاق المحافظة شملت المنصورة، وطلخا وتمى الأمديد، وحي شرق وغرب ومديريات ، والشباب، والزراعة ووحدات طب الأسرة.

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار جهود المتابعة الميدانية للوقوف على مدى انضباط العاملين بالقطاعات المختلفة والالتزام بتنفيذ الخطط الموضوعة وكذلك مدى إلتزامهم بأعمال النوبتجيات الليلية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إغلاق 125 منشأة وإعدام 2783 كيلو أغذية فاسدة بالدقهلية

    أخبار

  • حركة تنقلات محدودة بين رؤساء المراكز والمدن ونوابهم بالدقهلية

    أخبار

  • غلق ١١٣ منشأة غذائية وإعدام 3 آلاف كيلو أغذية فاسدة بالدقهلية

    أخبار

  • محافظ الدقهلية يفتتح معرض منتجات عيد الأضحي ومستلزمات المدارس (صور)

    أخبار

إعلان

7f59155ead.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم