إحالة 30 موظفا للتحقيق تركوا العمل بدون تصريح في الدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

قرر الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، إحالة 30 موظفًا للتحقيق بسبب تركهم العمل والانصراف قبل الوقت الرسمي.

وكلف المحافظ رؤساء مراكز "تمى الأمديد"، و"المنصورة" و"طلخا" و"حي شرق" و"غرب" لاتخاذ اللازم حيال حالات الغياب في نطاق كل منهم، وقيام وكلاء وزارات الصحة والرياضة والتموين بالتحقيق مع حالات ترك العمل.

وأمر الشعراوي، وكيل وزارة الشباب والرياضة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مركز شباب البيضاء مركز تمى الأمديد بعد قيام حملة من إدارة المتابعة بالمرور واكتشافها إغلاقه.

وجاءت قرارات الشعراوي بعد استعراضه التقرير الميداني للإدارة العامة للمتابعة للمرور خلال اليومين الماضيين على عدد من الوحدات المحلية، ومراكز الشباب، بنطاق المحافظة شملت المنصورة، وطلخا وتمى الأمديد، وحي شرق وغرب ومديريات التموين، والشباب، والزراعة ووحدات طب الأسرة.

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار جهود المتابعة الميدانية للوقوف على مدى انضباط العاملين بالقطاعات المختلفة والالتزام بتنفيذ الخطط الموضوعة وكذلك مدى إلتزامهم بأعمال النوبتجيات الليلية.