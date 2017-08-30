إصابة ثلاثة أشخاص في حريق محطة وقود بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

نشب حريق، في محطة وقود بإحدى قرى مركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وعلى الفور انتقلت قوات وسيارات الحماية المدنية وسيارات الوحدات المحلية للمشاركة في السيطرة على الحريق.

وتلقى اللواء عبدالرحمن شحاتة، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا يفيد نشوب حريق بمحطة وقود بقرية الكفاح التابعة لمركز ومدينة الفرافرة، فيما أصيب ثلاثة أشخاص باختناقات نتيجة الأدخنة الكثيفة، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم.

وجرى الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، فيما دعمت الوحدة المحلية لمركز الفرافرة الحامية المدنية بمواتير رفع وسيارات مياه للمشاركة في السيطرة على الحريق.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.