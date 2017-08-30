حبس عميد الشرطة المتهم بحيازة المخدرات في القنطرة 15 يومًا على ذمة التحقيق
حبس عميد الشرطة المتهم بحيازة المخدرات في القنطرة 15 يومًا على ذمة التحقيق
03:48 م الأربعاء 30 أغسطس 2017
أرشيفية
الإسماعيلية - إنجي هيبة:
قرر المستشار إسلام حمزة المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، حبس عميد الشرطة المتهم بحيازته لمخدر البانجو داخل سيارته أثناء محاولة عبوره لمعدية السيارات بالقنطرة شرق 15 يومًا على ذمة التحقيق.
وطلبت النيابة العامة استعجال تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإسماعيلية وسيناء الشمالية حول الواقعة وملابساتها.
كما قررت النيابة خضوع عميد الشرطة لتحليل الكشف عن المخدرات وإرسال التقرير إلى النيابة العامة.
كانت قوات تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس التابعة للقوات المسلحة ألقت القبض على ضابط شرطة برتبة عميد بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر داخل سيارته بمعدية سيارات القنطرة شرق أثناء عبوره لقناة السويس من "الشرق إلى الغرب" بعد الاشتباه في سيارته.
وبتفتيش السيارة وقائيًا عند تعطلها أمام المعدية وبفتح الكبوت صعدت رائحة المخدر بعد احتراقها داخل الموتور وعثر بداخلها على كمية من تبات البانجو المخدر وزنت 8 كيلو جرام.
جرى تحرير محضرًا بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.
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