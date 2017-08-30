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"معلومات الوزراء" ينفي إضراب سائقي القطارات قبل إجازة عيد الأضحى

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مصراوي Masrawy

"معلومات الوزراء" ينفي إضراب سائقي القطارات قبل إجازة عيد الأضحى

03:46 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

السكك الحديدية

كتب - محمد غايات:

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء عن إضراب سائقي قطارات هيئة السكك الحديدية قبل إجازة عيد الأضحى، مشيرا إلى أن الخبر عار تماما عن الصحة.

وأوضح المركز - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الأربعاء- أنه قام بالتواصل مع وزارة النقل، التي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدة أن حركة سير القطارات تعمل بصورة طبيعية باستثناء بعض التأخيرات نتيجة عدم قيام أي قطار قبل التأكد من إجراءات السلامة به حرصاً على أمن وسلامة مسيرة القطارات.

وأكدت الوزارة أنه تم تشغيل حوالى 2750 قطارا منهم 1050 قطارا بالوجه القبلي وعدد 1700 قطار بالوجه البحري خلال الفترة من 12 أغسطس وحتى 25 أغسطس الحالي، مضيفةً أن الفترة الأخيرة شهدت التزاما واضحا من سائقي القطارات بمواعيد التشغيل والرحلات المختلفة على كافة الخطوط.

ولفت إلى أن حدوث بعض التأخيرات على أرصفة القطارات ترجع إلى الرقابة المشددة على حركة القطارات والتأكد من بيانات أجهزة الأمان ومدى التحكم بالجرارات قبل خروج القطارات للحركة حفاظاً على أمن وسلامة جمهور المسافرين من الركاب.

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مصراوي Masrawy

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