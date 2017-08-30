أخبار عاجلة

ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. مصراوي Masrawy

هل تعاني من أمراض الحساسية ؟ ..قد تكون حشرة الفراش السبب

Google+ Print

مصراوي Masrawy

هل تعاني من أمراض الحساسية ؟ ..قد تكون حشرة الفراش السبب

04:02 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

هل تعاني من أمراض الحساسية ؟ ..قد تكون حشرة الفراش السبب

حشرة الفراش تسبب الحساسية

كتبت-نرمين الجلاد:

حشرة الفراش تعتبر من أهم اسباب الحساسية الدائمة، وخاصة عندما تتزايد بشكل ملحوظ في الليل أو الصباح الباكر، حيث تعيش في الاماكن الرطبة مثل غطاء النوم و أسرة ، وتمثل 50-70 في المائة من مشاكل الحساسية.

 حسب ما ذكر الدكتور" أسامة عبداللطيف "، استشاري الحساسية وأمراض المناعة، وأضاف أن "حشرة الفراش " تتواجد تقريباً في معظم أسرة العالم، وليست لها علاقة بمستوى نظافة المنزل، وتعيش عادة في المراتب، وغطاء النوم، والكراسي والعاب الأطفال ذات الوبر. 

تتغذى على ما يتساقط من أنسجة الجلد البشرى، وتنتشر بكثرة مع زيادة الرطوبة في الغرفة ، وتزيد أعراض الحساسية مع بداية النوم على السرير أو عند الاستيقاظ صباحاً ،ويمكن التأكد من حساسية حشرة الفراش عن طريق أجراء اختبار للحساسية.

وقال استشاري الحساسية أنه يمكن تقليل تواجد حشرة الفراش في غرفة النوم عن طريق:

1-تغيير أغطية الأسرة، والوسائد بشكل مستمر، بمعدل ثلاث مرات في الأسبوع، وغسيلهم على درجة حرارة عالية "أكثر من 60 درجة مئوية" مع تجفيفها في الشمس.

2-استعمال أغطية مضادة لحشرة الفراش بدل من الأغطية العادية .

3- استخدام خاصية إزالة الرطوبة في جهاز التكييف وتقليل نسبة الرطوبة إلى أقل من 50 في المائة.

4-تعرض غرفة النوم والأغطية للشمس قدر المستطاع.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • كيف تتجنب مسببات الحساسية في المنزل؟

    هو وهي

  • خبر سار لأصحاب نظرية "لماذا نرتب السرير إذا كنا سننام عليه مجددا؟"

    هو وهي

  • تحذيرات طبية ونصائح للتعامل مع "الجو الأصفر" لمدة 4 أيام

    هو وهي

  • الأمراض الموسمية المرتبطة بالربيع.. أعراضها وطرق الوقاية منها

    هو وهي

إعلان

2adb02a8eb.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش