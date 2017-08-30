هل تعاني من أمراض الحساسية ؟ ..قد تكون حشرة الفراش السبب

كتبت-نرمين الجلاد:

حشرة الفراش تعتبر من أهم اسباب الحساسية الدائمة، وخاصة عندما تتزايد بشكل ملحوظ في الليل أو الصباح الباكر، حيث تعيش في الاماكن الرطبة مثل غطاء النوم و أسرة ، وتمثل 50-70 في المائة من مشاكل الحساسية.

حسب ما ذكر الدكتور" أسامة عبداللطيف "، استشاري الحساسية وأمراض المناعة، وأضاف أن "حشرة الفراش " تتواجد تقريباً في معظم أسرة العالم، وليست لها علاقة بمستوى نظافة المنزل، وتعيش عادة في المراتب، وغطاء النوم، والكراسي والعاب الأطفال ذات الوبر.

تتغذى على ما يتساقط من أنسجة الجلد البشرى، وتنتشر بكثرة مع زيادة الرطوبة في الغرفة ، وتزيد أعراض الحساسية مع بداية النوم على السرير أو عند الاستيقاظ صباحاً ،ويمكن التأكد من حساسية حشرة الفراش عن طريق أجراء اختبار للحساسية.

وقال استشاري الحساسية أنه يمكن تقليل تواجد حشرة الفراش في غرفة النوم عن طريق:

1-تغيير أغطية الأسرة، والوسائد بشكل مستمر، بمعدل ثلاث مرات في الأسبوع، وغسيلهم على درجة حرارة عالية "أكثر من 60 درجة مئوية" مع تجفيفها في الشمس.

2-استعمال أغطية مضادة لحشرة الفراش بدل من الأغطية العادية .

3- استخدام خاصية إزالة الرطوبة في جهاز التكييف وتقليل نسبة الرطوبة إلى أقل من 50 في المائة.

4-تعرض غرفة النوم والأغطية للشمس قدر المستطاع.