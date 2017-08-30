طائرات التحالف العربي تقصف تعزيزات للحوثيين شمال غرب اليمن

صنعاء- ( د ب أ):

قصفت طائرات التحالف العربي اليوم، الأربعاء، تعزيزات للمسلحين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، في مدينة ميدي بمحافظة حجة، 123 كم شمال غرب صنعاء.

وقال المركز الاعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة ، في بيان على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن مقاتلات التحالف العربي قصفت تعزيزات للمليشيات على تخوم مديرية ميدي من اتجاه الخط الساحلي كانت في طريقها لمحاولة فتح ثغرات في طوق الحصار المفروض على الاجزاء المتبقية من مدينة ميدي الساحلية من قبل الجيش الوطني.

وأفاد المركز بأن المحاولات الهجومية المتكررة للمليشيات (الحوثيون وقوات صالح) تأتي في سياق فتح ممرات لهروب العناصر المحاصرة في بعض جيوب المدينة "الا أنها تبوء بالفشل أمام بسالة أفراد الجيش الوطني".

وأكد المركز بأن فرق الهندسة الخاصة بنزع الألغام والعبوات الناسفة لا تزال مستمرة في تطهير الأحياء والمباني السكنية التي انسحبت منها عناصر الميليشيا .

وكانت قوات الجيش الوطني، قد اعلنت خلال الاسابيع الماضية، السيطرة على مواقع جديدة في محيط مدينة ميدي القريبة من الشريط الحدودي للمملكة العربية السعودية، بعد معارك عنيفة دارت بين الطرفين، في حين فرضت حصاراً على مسلحي الحوثي وصالح في المدينة.