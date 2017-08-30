أخبار عاجلة

ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

طائرات التحالف العربي تقصف تعزيزات للحوثيين شمال غرب اليمن

Google+ Print

مصراوي Masrawy

طائرات التحالف العربي تقصف تعزيزات للحوثيين شمال غرب اليمن

04:07 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

طائرات التحالف العربي تقصف تعزيزات للحوثيين شمال غرب اليمن

طائرات التحالف العربي

صنعاء- ( د ب أ):

قصفت طائرات التحالف العربي اليوم، الأربعاء، تعزيزات للمسلحين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، في مدينة ميدي بمحافظة حجة، 123 كم شمال غرب صنعاء.

وقال المركز الاعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة ، في بيان على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن مقاتلات التحالف العربي قصفت تعزيزات للمليشيات على تخوم مديرية ميدي من اتجاه الخط الساحلي كانت في طريقها لمحاولة فتح ثغرات في طوق الحصار المفروض على الاجزاء المتبقية من مدينة ميدي الساحلية من قبل الجيش الوطني.

وأفاد المركز بأن المحاولات الهجومية المتكررة للمليشيات (الحوثيون وقوات صالح) تأتي في سياق فتح ممرات لهروب العناصر المحاصرة في بعض جيوب المدينة "الا أنها تبوء بالفشل أمام بسالة أفراد الجيش الوطني".

وأكد المركز بأن فرق الهندسة الخاصة بنزع الألغام والعبوات الناسفة لا تزال مستمرة في تطهير الأحياء والمباني السكنية التي انسحبت منها عناصر الميليشيا .

وكانت قوات الجيش الوطني، قد اعلنت خلال الاسابيع الماضية، السيطرة على مواقع جديدة في محيط مدينة ميدي القريبة من الشريط الحدودي للمملكة العربية ، بعد معارك عنيفة دارت بين الطرفين، في حين فرضت حصاراً على مسلحي الحوثي وصالح في المدينة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • طائرات التحالف العربي تقصف تعزيزات للحوثيين شمال غرب اليمن

    أخبار

  • رصد 512 حالة إخفاء قسري منذ مطلع العام الجاري في اليمن

    أخبار

  • قرقاش عن الصراع في اليمن: الحوثي له اليد الطولى في تحالفه مع صالح

    أخبار

  • هدوء حذر في صنعاء بعد اشتباكات عنيفة بين الحوثيين وقوات صالح

    أخبار

إعلان

f12f23a862.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الإمارات: مقتل جندي إماراتي بالسعودية أثناء مشاركته بـ "إعادة الأمل"

الإمارات: مقتل جندي إماراتي بالسعودية أثناء مشاركته بـ "إعادة الأمل"

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل