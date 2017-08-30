رئيس «اقتصادية النواب»: دورنا ليس عرقلة الحكومة ونساعدها للنهوض بالدولة

التحرير

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قال عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الائتلاف سيراجع التقرير النصف سنوي للحكومة والذي من المفترض أن تقدمه للبرلمان في بداية دور الانعقاد الثالث للمجلس، وسيتم وضع الملاحظات علي هذا التقرير، لافتًا إلى أننا سنفعل أي أداة من أدوات الرقابة مع الحكومة إذا اتضح أنها أخفقت في شيء، لافتا إلي أنه غير مطروح إجراء تعديل وزاري في الحكومة حاليا.

وشدد غلاب، فى تصريح لـ«التحرير»: «دورنا ليس عرقلة الحكومة ولكن مساعداتها لكي تنهض بالدولة اقتصاديًا واجتماعيًا وأيضا يشعر المواطن بتحسن في المعيشة».

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وحول تخفيض سعر الدولار الجمركي وفائدة علي الأسعار قائلا: «هذا شيء ايجابي وسيأخذ وقت حتى يشعر المواطن بتحسن في الأسعار وانخفاضها بسبب تخفيض الدولار الجمركي»، مشيرًا إلي أن اللجنة ستبدأ في مناقشة قانون حماية المستهلك الذي أرسلته الحكومة للبرلمان مؤخرًا في بداية دور الانعقاد الثالث للمجلس.