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خروج 24 من مصابي حادث أتوبيس بني سويف بعد تحسن حالتهم

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خروج 24 من مصابي حادث أتوبيس بني سويف بعد تحسن حالتهم خروج 24 من مصابي حادث أتوبيس بني سويف بعد تحسن حالتهم

التحرير

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أعلن الدكتور الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اليوم الأربعاء، مغادرة 24 من مصابي حادث انقلاب أتوبيس الطريق الصحراوي الشرقي، لمستششفى بني سويف العام، لتحسن حالتهم الصحية، وتلقيهم الإجراءات الطبية اللازمة، ووجود 17 حالة تحت الملاحظة.

وأشار وكيل وزارة الصحة فى تصريحات صحفية إلى أن مستشفى بني سويف العام استقبل 41 مصابًا بينهم 37 من محافظة المنيا، و3 من أسيوط، و2 من قنا والأقصر، وتم تسليم 14 جثة من مشرحتي مستشفى بني سويف العام، ومستشفى ناصر المركزي، ووجود جثة مجهولة الهوية داخل مشرحة مستشفى ناصر المركزي.

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وشهدت محافظة بنى سويف، في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، حادث سقوط وانقلاب أتوبيس نقل عام، رقم "20047" تابع لشركة الوجه القبلي للنقل من أعلى نفق بوابة تحصيل الرسوم على سيارة نقل محملة بالدواجن رقم 18297 نقل البحر الأحمر، بمدخل محافظة بنى سويف مما أسفر عن مصرع 15 وإصابة 41 آخرين.

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التحرير

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