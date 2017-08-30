حملات مبكرة تحت قبة البرلمان لدعم «السيسي» فى الانتخابات الرئاسية

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رؤساء الهيئات البرلمانية: سننظم حملات لدعم السيسي لولاية ثانية وسيكتسح الانتخابات بنسبة 96%

أعلن عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب، دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لولاية ثانية، مؤكدين أنهم سيكون في مقدمة الصفوف لحشد الناخبين، وسيكتسح الانتخابات.

وقال النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إنه يؤيد الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية ، متمنيا أن تصبح مدة الولاية الثانية 5 سنوات عن طريق تعديل الدستور لها، ولكي يستطيع أن ينتهي من المشروعات العملاقة التي بدأها، وتحقيق انجازاته بالكامل.

وأضاف عابد، فى تصريح لـ«التحرير» أن الهيئة البرلمانية للحزب بدأت بالفعل العمل في المحافظات من خلال الأمانات التابعة لها وذلك لتوعية المواطنين بالمجهود الذي بذله الرئيس السيسي منذ بداية توليه لمنصب رئيس الجمهورية والإنجازات التي حققها خلال تلك الفترة الماضية، والوعود التي قدمها ونفذها بالفعل وتعريف المواطنين بالحالة الاقتصادية والأمنية التي تشهدها البلاد ، كما أن الهيئة بصدد إقامة العديد من الحملات والمؤتمرات تحت شعار " استكمال خارطة الطريق " وذلك لاستكمال المشروعات التي بدأها الرئيس السيسي .

وأوضح عابد، أن الرئيس السيسي قدم العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية ، كما أن مصر هي الدولة الوحيدة التي يأتي لها استثمارات خارجية و تقوم ببناء مساكن للفقراء ومحدودي الدخل مثل حي "الأسمرات" في ظل ظروفها الاقتصادية غير المستقرة ، كما حققت تحسناً في ظروفها الاقتصادية بعد فترة قصيرة من حدوث ثورة على عكس باقي الدول التي تستغرق حوالي 50 عاما لتحقيق تحسن اقتصادي بعد الثورة.

وتوقع عابد، حسم الرئيس السيسي المنافسة في الانتخابات القادمة بنسبة 95 % ، نظراً لما حققه من طفرة في مجال البنية التحتية والاستثمارات والمشروعات الجديدة التي قدمها لمصر.

ومن جانبه قال النائب صلاح شوقي عقيل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إنه سيدعم الرئيس السيسي لولاية ثانية في الانتخابات المقبلة، مضيفا أن السيسي هو الشخص الذى استعاد الوطن المختطف دون إراقة الدماء بقدر الإمكان، كما استعاد هيبة الدولة محليًا وإقليميًا ودوليًا حاملا روحه على يده.

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وأوضح عقيل، في تصريحات لـ«التحرير» أن هناك مشاورات تجرى داخل الحزب لدعم الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية، وسيتم عرض الأمر على الهيئة العليا داخل الحزب، لاتخاذ قرار جماعي مؤسسي، مؤكدا أن الرئيس سيكتسح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة وفرصته قوية لدى شعب يرد الجميل له.

وفي سياق متصل، أكد النائب صلاح حسب الله، متحدث ائتلاف "دعم مصر"، بمجلس النواب، أن الائتلاف سيكون في مقدمة الصفوف التي ستدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية ثانية، موضحا أن الائتلاف سيكون له تنظيم حقيقي على الأرض لحشد الناخبين للذهاب للتصويت في مقار اللجان.

وأوضح حسب الله، لـ«التحرير» أن حملة الأحزاب للحشد لانتخاب السيسي ليست مبكرة، مضيفا أنه من المتوقع فتح باب الترشح في فبراير المقبل، وأن التوقيت مناسب للغاية أن تعلن كل الكيانات السياسية والتكتلات البرلمانية موقفها من انتخابات الرئاسة القادمة.

وأضاف حسب الله، أن الائتلاف يرى في الانتخابات شكلا من أشكال رد الجميل للرئيس الحالي على ما بذله من جهد حقيقي وعمل لصالح هذا الوطن خلال الفترة الماضية، وإيصال رسالة بأن الشعب المصري معه وخلفه.

وتابع: «فرصة أي مرشح أمام الرئيس تكاد تكون ضعيفة للغاية إن لم تكن معدومة، لافتا إلي أن المصريين مقتنعين ومؤمنين أنه ليس أمامهم بديل عن ترشح السيسي».

كما أعلن النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن الحزب يدعم الرئيس السيسي ويقف خلفه، مؤكدا أنه سيحقق نسبة فوز كبيرة جدا خلال الانتخابات المقبلة.

وأوضح ناصر، في تصريحات لـ«التحرير» أن أي شخص سينافس الرئيس السيسي ستكون فرصته ضعيفة للغاية ، وعليه أن يفكر ألف مرة، مشيرا إلي أن السيسي سابق بالفكر وشخصية فذة، وستكون سيكتسح بنسبة تتجاوز 96% في الانتخابات القادمة.

وتابع: «الحزب سينظم حملات في الشارع ومؤتمرات وندوات خلال الفترة المقبلة، لدعم الرئيس السيسي، وتوعية المواطنين بالإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية».