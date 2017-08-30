أخبار عاجلة

ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

السجن المشدد 7 سنوات لـ9 ضباط لقتلهم أسرة كاملة بالغربية

Google+ Print
السجن المشدد 7 سنوات لـ9 ضباط لقتلهم أسرة كاملة بالغربية السجن المشدد 7 سنوات لـ9 ضباط لقتلهم أسرة كاملة بالغربية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المحلة، برئاسة المستشار السعودي الشربيني، رئيس الدائرة، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد مدة 7 سنوات لـ9 من ضباط الشرطة بالغربية، لقتلهم 4 أفراد من أسرة واحدة.

وشمل الحكم كل من الضباط "محمد. ف ح"، و "أحمد م ا "، و "علي م أ "، ومحمد ز ا "، و "وائل م ق، و "محمد م ع"، و "أحمد م ا "، و "محمد ع ن "، و "رامي م ا".

شاهد أيضا

وكان مجمع محاكم المحلة شهد تأمينًا أمنيًا مكثفًا برئاسة اللواء زكريا عباس حكمدار مديرية الأمن، واللواء أشرف درويش حكمدار مديرية الأمن واللواء خالد أبوطالب مساعد مدير فرقة المحلة، والعقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود وتم الدفع بعناصر من قوات الشرطة والتدخل السريع بمحيط  قاعة جلسة المحكمة بالطابق الثالث. 

تعود الواقعة، حينما أعدت الأجهزة الأمنية بالغربية، قوات الشرطة كمينًا أمنيًا لضبط تشكيل عصابي يتزعمه مسجل خطر يدعى "الشنيرة" عام 2013، وتم تحديد أماكن المتهمين وأثناء ضبطهم قام المتهمون بإطلاق الأعيرة النارية صوب القوات، ما دفع القوات لإطلاق الأعيرة النارية عليهم، وأثناء تصادف مرور 4 أشخاص بسيارتهم حدثت إصابتهم، ولقوا مصرعهم في الحال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»