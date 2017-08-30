السجن المشدد 7 سنوات لـ9 ضباط لقتلهم أسرة كاملة بالغربية

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قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المحلة، برئاسة المستشار السعودي الشربيني، رئيس الدائرة، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد مدة 7 سنوات لـ9 من ضباط الشرطة بالغربية، لقتلهم 4 أفراد من أسرة واحدة.

وشمل الحكم كل من الضباط "محمد. ف ح"، و "أحمد م ا "، و "علي م أ "، ومحمد ز ا "، و "وائل م ق، و "محمد م ع"، و "أحمد م ا "، و "محمد ع ن "، و "رامي م ا".

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وكان مجمع محاكم المحلة شهد تأمينًا أمنيًا مكثفًا برئاسة اللواء زكريا عباس حكمدار مديرية الأمن، واللواء أشرف درويش حكمدار مديرية الأمن واللواء خالد أبوطالب مساعد مدير فرقة المحلة، والعقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود وتم الدفع بعناصر من قوات الشرطة والتدخل السريع بمحيط قاعة جلسة المحكمة بالطابق الثالث.

تعود الواقعة، حينما أعدت الأجهزة الأمنية بالغربية، قوات الشرطة كمينًا أمنيًا لضبط تشكيل عصابي يتزعمه مسجل خطر يدعى "الشنيرة" عام 2013، وتم تحديد أماكن المتهمين وأثناء ضبطهم قام المتهمون بإطلاق الأعيرة النارية صوب القوات، ما دفع القوات لإطلاق الأعيرة النارية عليهم، وأثناء تصادف مرور 4 أشخاص بسيارتهم حدثت إصابتهم، ولقوا مصرعهم في الحال.