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السيسي يبحث تطوير محور المحمودية في الإسكندرية

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السيسي يبحث تطوير محور المحمودية في الإسكندرية السيسي يبحث تطوير محور المحمودية في الإسكندرية

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عقد الرئيس عبد الفتاح ، اليوم الأربعاء، اجتماعا بمدينة الإسكندرية، بحضور محافظي الإسكندرية والبحيرة، والقيادات الأمنية والمحلية بالمحافظتين.

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استعرض الاجتماع خطط تطوير محور المحمودية، والذي يعد أحد المشروعات التى صدق عليها الرئيس خلال المؤتمر الوطنى الرابع للشباب بالإسكندرية الشهر الماضى، ويساهم المشروع في توفير شريان مروري رئيسي جديد بمدينة الإسكندرية بما يساعد على تخفيف الكثافات المرورية بها، فضلاً عن القضاء على مظاهر الإهمال التي تعاني منها ترعة المحمودية على مدار السنوات الماضية والنهوض بالأوضاع في المناطق المحيطة بمسارها.

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