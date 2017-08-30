4 محافظين في حفل ختام العيد القومي للقليوبية (صور)

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شهد استاد بنها الرياضي، اليوم الأربعاء، اﻟﺤﻔﻞ الختامي الكبير الذي نظمته محافظة القليوبية ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ العيد القومي بحضور 3 محافظين سابقين وهم: اللواء رضا فرحات والمستشار عدلى حسين واللواء عمرو عبدالمنعم وبمشاركة اللواء محمد توفيق مدير الأمن وعدد كبير من التنفيذيين وأعضاء مجلس النواب ولفيف من المواطنين.

واستقبل اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية المحافظين السابقين بديوان عام المحافظة، وبعدها انتقل برفقتهم إلى الاستاد حيث تفقدوا المخيم الكشفي الذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة ثم افتتاح معرض الفنون التشكيلية ومعرض ذوي الاحتياجات الخاصة ومنتدى الفتاة والمرأة.

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عقب الانتهاء من الافتتاحات، انتقل المحافظ والضيوف إلى الصالة المغطاة - حيث أقيمت العروض الرياضية ومباراة لكرة القدم النسائية وفقرات غنائية وفنية واستعراضية متنوعة نظمتها مديرية التربية والتعليم.

وشهد المحافظ الحالي والمحافظين السابقين نهائي دوري المصالح الحكومية لكرة القدم الخماسية بين فريقي اللجنة الرياضية بمجلس مدينة بنها ومديرية التربية والتعليم وقاموا بتسليم الجوائز للفريق الفائز.

من جانبهم أعرب المحافظين السابقين عن سعادتهم بتواجدهم وسط آلاف المواطنين للاحتفال بعيد المحافظة السنوي، متمنيين للمحافظ الحالي تحقيق مزيد من التقدم الازدهار.

وفى كلمته أكد محافظ القليوبية، أن مصر عصية على الإرهاب ولن تخضع له، وأن الشعب المصري يقف ثابتًا خلف قيادته السياسية، مشيرًا إلى أن الإرهاب لن ينال من عزيمة المصريين ومصيره الهلاك لا محالة.