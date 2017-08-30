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مطالب برلمانية بتحريك قضايا دولية ضد قطر من الدول الأربع

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مطالب برلمانية بتحريك قضايا دولية ضد قطر من الدول الأربع مطالب برلمانية بتحريك قضايا دولية ضد قطر من الدول الأربع

التحرير

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قال اللواء يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن محاولات الوفاق الدول المقاطعة لقطر لن يُكتب لها النجاح لإصرار قطر على استمرارها فى النهج العدائى للعرب والمسلمين، وإحداث نوع من القلق والصراعات الدينية والعرقية مثلما يحدث فى سوريا وليبيا والعراق واليمن وغيرها من الدول، مشيرًا إلى أنه سيتم مقضاة قطر من خلال المحاكم الدولية ومجلس الأمن بسبب دعمها للإرهاب.

وأضاف كدواني، فى تصريح لـ«التحرير» أنه يوجد محاولات وتدخلات من عدد من الدول العربية والأجنبية للوفاق بدأها أمير دولة الكويت، ثم بعد ذلك سعت دول فرنسا وأمريكا، وخلال الفترة الحالية طرح وزير الخارجية الروسي إمكانية التدخل لمحاولة حل الأزمة.

وأوضح وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن هناك خطوات تصعيدية فى حالة استجابة قطر لمطالب تلك الدول من خلال فضحها بالأدلة والبراهين وارتكبها جرائم التدخل فى شأن الدول العربية والإسلامية ودعمها للإرهاب بالأموال، لافتًا إلى الأضرار التى لحقت بعدد من الدول مثل التى حدثت فى نتيجة العمليات الإرهابية وتأثيرها على السياحة والاقتصاد.

وفى نفس السياق قال طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الدول الأربع المقاطعة لقطر تمتلك وثائق تؤكد وجود اتهام واضح تجاه قطر، ويجب استغلاله فى تحريك قضايا دولية ضدها، نتيجة ما ترتكبه من جرائم ضد الدول العربية، مشيرًا إلى أن قطر تسببت فى مقتل عدد من الأبرياء.

وأوضح الخولي، أن التحرك العربى ضد قطر من الدول الأربع سيكون له تأثير كبير هذه المرة، نظرا لامتلاكهم وثائق تؤكد إدانة قطر وتورطها فى دعم الإرهاب.

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وأشار أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن مجلس الأمن يُعد المكان الرئيسى الذى من الممكن أن نتحرك من خلاله للذهاب لمحاكمة قطر على كافة جرائمها خلال السنوات الماضية.

 

 

  

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