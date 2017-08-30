6 استخدامات ذكية للفوط الصحية.. منها تخفيف آلام الحذاء

كتبت-ميادة وسام:

الفوط الصحية من مستلزمات المرأة التى لا يمكن الإستغناء عنها، والتى تستخدمها أثناء الدورة الشهرية، إلا أن هناك بعض الاستخدامات الجديد لها، والتي لا تخطر على البال، وهي كما ذكرتها صحيفة "dailymail" البريطانية:

1-منشفة عرق

يمكن تثبيت الفوطة الصحية على الجبين عند ارتداء القبعة لفترات طويلة لامتصاص العرق.

2-إيقاف نزيف الأنف

يساهم القطن الموجود بداخل الفوص الصحية فى امتصاص الدم المندفع خارج الأنف، كما تعمل على وقف النزيف.

3-تخفيف آلام الحذاء

إذا كنت من محبي الكعب العالى فيمكنك استخدام الفوط الصحية كنعال، لتخفيف من حدة الألم عند ارتدائه لفترة طويلة، كما أنها تعمل على امتصاص عرق القدمين.

4-إزالة طلاء الأظافر

فى حالة نفاذ القطن من منزلك يمكنك استخدام الفوط الصحية لإزالة طلاء الأظافر.

5-امتصاص المشروبات المسكوبة

يمكنك استخدام الفوط الصحية القطنية لامتصاص وتنظيف الأسطح.

6-"كمادات" عند ارتفاع درجة حرارة الجسم

تستخدم الفوط الصحية بعد وضعها في الثلاجة لمدة قصيرة لخفض درجة حرارة الجسم.