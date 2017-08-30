الفارق العمري الكبير بين الأشقاء يؤثر على الطفل الأصغر

(د ب أ)-

وجد باحثون أن الفارق العمري الكبير بين الأشقاء في الأسر التي لديها طفلان يؤثر بشكل سلبي على السمات الشخصية للطفل الأصغر.

ويقول الباحثان بارت جولستين وسيسيل ماجني من جامعة ماسترخت بهولندا إن الفارق العمري من أربع سنوات أو أكثر يؤدي إلى سلوك مشوش متزايد والنرجسية والانطواء والاضطرابات الشخصية. ولا يتكهن الباحثان في الدراسة عن سبب حدوث هذا.

وقال الباحثان في دورية نشرها معهد " إيزا " للاقتصاديات العمل المتمركز في مدينة بون الألمانية إن " هذه النتائج تلقي الضوء على الآثار السببية للفارق العمري بين المواليد على السمات الشخصية ".

واستخدم الباحثان بيانات خاصة بـ4114 شقيق أصغر في الأسر التي لديها طفلان من قاعدة بيانات بريطانية خاصة بـ17 ألف طفل ولدوا في بريطانيا في نيسان/إبريل 1970 . وجرى تعقب الأطفال في عشرة دراسات مسحية حتى عمر الـ42 عاما.

وكتب الباحثان: " لايزال من غير الواضح حتى هذه المرحلة ما إذا كانت آثار الفارق العمري تؤثر على النجاح المستقبلي من عدمه على الأطفال في التعليم وسوق العمل. هناك حاجة لمزيد من الأبحاث بشأن هذه العلاقة ".

وأضافا أنه لتحسين السمات الشخصية للطفل الثاني يمكن لصناع السياسات " دراسة التدخل لتقليل هذا الفارق بين المواليد "، مشيران إلى أن النساء في السويد يحصلن على إعانات اجازة وضع أكثر عندما يكون الفارق العمري بين الأطفال أقل من عامين.