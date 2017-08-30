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طبيبة عظام: الجسم يصدر إشارات تدل على مرض ما

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مصراوي Masrawy

طبيبة عظام: الجسم يصدر إشارات تدل على مرض ما

03:46 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

طبيبة عظام: الجسم يصدر إشارات تدل على مرض ما

طبيبة عظام: الجسم يصدر إشارات تدل على مرض ما

- أ ش أ

أوضحت طبيبة العظام الفرنسية ساندرا جاماجو فى مستشفى باريس أن الجسم يصدر اشارات يجب الانتباه اليها ومتابعتها لانها تدل فى بعض الأحيان على الاصابة بمرض معين.

وعلى سبيل ذلك /طقطقة الركبة/ التى تحدث لدى البعض عند قيامهم بعد جلوسهم لفترة طويلة، كذلك عند إدارة الرقبة مرة أخرى فإن هذا الصوت ناتج عن ضغط السائل الزلالى الذي تفرزه الغده المفصلية وينجم عن فقاقيع من الغاز.

وأشارت الطبيبة الفرنسية إلى أن هذه /الطقطقة/ عندما لا تكون مصاحبة بألم فلا خوف منها ولا تحتاج لأي علاج ، أما فى حالة الاحساس بالألم والتورم فإن ذلك يدل على وجود التهابات ويجب استشارة الطبيب.

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مصراوي Masrawy

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