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البابا تواضروس يضع حجر أساس المبنى الجديد لأبرشية سيدني

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مصراوي Masrawy

البابا تواضروس يضع حجر أساس المبنى الجديد لأبرشية سيدني

03:41 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

البابا تواضروس يضع حجر أساس المبنى الجديد لأبرشية سيدني

سيدني- (د ب أ):
وضع البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم، الأربعاء، حجر أساس المبنى والمقر الجديد لأبرشية كنيسته في سيدني.

وكان بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد وصل أمس إلى أستراليا في زيارة رعوية تستمر عشرة أيام.

ويلتقي تواضروس خلال الزيارة عددا من القيادات الأسترالية من بينهم رئيس الوزراء مالكوم تيرنبول، وكذلك الجالية القبطية المحلية.

ولدى وصوله، قال تواضروس إنه يود أن يشكر رئيس الوزراء تيرنبول على العلاقات الطيبة والتعاون الطيب مع ، وعلى تواجد الكنيسة القبطية هنا.
وأشاد بتعايش الجنسيات المختلفة في انسجام وتسامح في أستراليا.

وتشير تقارير أسترالية إلى أن الجالية القبطية في أستراليا هي ثالث أكبر جالية قبطية خارج مصر.

وكان تواضروس قد زار اليابان قبل أستراليا. وكانت زيارته لليابان الأولى لبطريرك قبطي في تاريخ الكنيسة لليابان.

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