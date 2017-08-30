أخبار عاجلة

ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

ننشر نتيجة تنسيق طلاب الشهادات العربية المعادلة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ننشر نتيجة تنسيق طلاب الشهادات العربية المعادلة

03:39 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

ننشر نتيجة تنسيق طلاب الشهادات العربية المعادلة

كتب- محمد قاسم:

اعتمد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات العربية المعادلة لهذا العام 2017.

وقال عبدالغفار في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن عدد الطلاب المرشحين بلغ 9978 طالباً من إجمالي عدد المتقدمين البالغ 11619 طالباً.

وأعلن عبدالغفار، فتح باب التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات العربية الذين استنفدوا الرغبات بدءً من غدًا الخميس، وحتى مساء السبت 2 سبتمبر، لتسجيل رغباتهم.

كما أعلن الوزير، فتح باب التحويل لتقليل الاغتراب لهؤلاء الطلاب على موقع التنسيق الإلكترونى بدءً من يوم الجمعة 1 سبتمبر وحتى مساء الثلاثاء 5 سبتمبر المقبل.

وأشار الوزير، إلى أنه سيتم إعلان نتائج التنسيق لطلاب الشهادات الأجنبية المعادلة لهذا العام فور انتهاء إعلان النتائج الخاصة ببعض الشهادات التى تظهر متأخرة.

وللحصول على النتيجة.. اضغط هنا

اقرأ أيضًا:
ننشر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة والدور الثاني للثانوية العامة

وزير التعليم العالي يعتمد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

التعليم العالي تعلن فرصة أخيرة للمتخلفين عن التنسيق

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تنسيق المرحلة الثالثة "علمي": زراعة 68.7% وفني صحي 63.6% والتعليم

    أخبار

  • تنسيق المرحلة الثالثة "أدبي": آداب 66.4% وحقوق 64% وتجارة 65%

    أخبار

  • التعليم العالي تعلن فرصة أخيرة للمتخلفين عن التنسيق

    أخبار

  • ننشر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة والدور الثاني للثانوية العامة

    أخبار

إعلان

b3cca47652.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش