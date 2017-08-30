ننشر نتيجة تنسيق طلاب الشهادات العربية المعادلة

كتب- محمد قاسم:

اعتمد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات العربية المعادلة لهذا العام 2017.

وقال عبدالغفار في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن عدد الطلاب المرشحين بلغ 9978 طالباً من إجمالي عدد المتقدمين البالغ 11619 طالباً.

وأعلن عبدالغفار، فتح باب التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات العربية الذين استنفدوا الرغبات بدءً من غدًا الخميس، وحتى مساء السبت 2 سبتمبر، لتسجيل رغباتهم.

كما أعلن الوزير، فتح باب التحويل لتقليل الاغتراب لهؤلاء الطلاب على موقع التنسيق الإلكترونى بدءً من يوم الجمعة 1 سبتمبر وحتى مساء الثلاثاء 5 سبتمبر المقبل.

وأشار الوزير، إلى أنه سيتم إعلان نتائج التنسيق لطلاب الشهادات الأجنبية المعادلة لهذا العام فور انتهاء إعلان النتائج الخاصة ببعض الشهادات التى تظهر متأخرة.

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