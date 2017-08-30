مسببا له 30 طعنة.. عاطل يصيب مُسن بـ"مطواه" لسرقة 50 جنيها بالغربية

الغربية – مروة شاهين:

أقدم عاطل بمنطقة القرشي بمدينة طنطا، اليوم الأربعاء، على إيقاف رجل مسن في العقد السابع من عمره تحت تهديد السلاح الأبيض، وطعنه عدة طعنات بسن "مطواه" للاستيلاء منه على مبلغ قيمته 50 جنيهًا أخذهم الأخير صدقة.

وحرر المسن ويدعى "سعد إبراهيم علي عثمان" 66 عامًا، فلسطيني الأصل، محضر شرطة حمل رقم 12 أحوال بتاريخ 30 أغسطس الجاري، لقيام شاب بذات المنطقة بتثبيته تحت تهديد السلاح، واصطحابه إلى منطقة جسر السكة الحديد الرابط بين منطقة الجانبية والقرشي، والاستيلاء منه على مبلغ 50 جنيهًا.

وأضاف شاهد عيان من أهالي المنطقة، فضّل عدم ذكر اسمه، إن "العجوز" فلسطيني الأصل، قدم إلى طنطا منذ طفولته في فترة الخمسينيات دون أهله، ويتولى بعض الأهالي نفقات طعامه، موضحًا أن رجلًا منحه 50 جنيهًا بعد إخبارهم بحاجته إلى الطعام، إلا أن أحد الشباب العاطل تربص به، واصطحبه إلى مكان معزول للاستيلاء منه على الـ50 جنيهًا، وعندما تمنع، انهال عليه بوابل من الضرب، وأصابه بما يقرب من 30 "غزة"، طعنة بسن المطواه، واستولى منه على المبلغ رغمًا عنه.

ونقل العجوز غارقًا في دمائه إلى مستشفى المنشاوي العام، وتبين إصابته بجروح قطعية في الرأس ومناطق متفرقة بمختلف أنحاء الجسم وتحرر تقرير طبي بإصابته.

من ناحية أخرى، ضبطت مباحث قسم ثان طنطا، برئاسة الرائد أحمد الحجار، رئيس المباحث، والنقيب عبدالمنعم الوكيل معاون مباحث القسم، بعض الأشخاص المشتبه فيهم بالاعتداء على "العجوز"، لمطابقة الصور المرصودة من قبل إحدى كاميرات المراقبة، والتوصل للجاني.