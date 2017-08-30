دكتور تغذية يكشف حقيقة "أسطورة الكوارع"

كتبت- ميرا ماهر:

ساد الاعتقاد أن لشوربة الكوارع فائدة كبيرة لتحسين القدرة الجنسية لدى الرجال، فضلاً عن أهميتها للجسم لما تحتويه من عناصر غذائية.

لكن ذكر دكتور مجدي نزيه "أستاذ ورئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية ورئيس المؤسسة العلمية للثقافة الغذائية" لمصراوي، أن كل ما يقال عن الكوارع لا أساس له من الصحة، ولا يوجد دلائل علمية أو دراسات تثبت قدرة شوربة الكوارع على تحسين القدرة الجنسية لدى الرجال.

أضاف "نزيه" أن الجسم لا يمتص البروتين إلا إذا كان يحتوي على 8 أحماض أمينية أساسية، بينما الكوارع ما هي إلا جيلاتين بروتيني ناقص لا يُمتص، وبالتالي فهي عديمة الفائدة، مضيفاً:" الكوارع بتتاكل عشان المزاج مش أكتر".