لا مزيد من الحفاضات.. هكذا تساعدين طفلك الاستغناء عنها

كتبت- ميادة وسام:

تتساءل الكثير من الأمهات حول السن المناسب لتعليم الطفل الاستغناء عن الحفاضة، واستخدام "البوتي"، بعضهن يتساءلن عن السن المناسب لبدء التدريب، وأخريات يتساءلن عن الخطوات السليمة للتدريب.

يذكر موقع"boldsky" 6 إرشادات يجب إتباعها عند البدء في تدريب الطفل على "البوتى":

1- يجب أن يكون الطفل قادر على الجلوس بمفرده لفترة طويلة، دون أن يقوم أحد بإسناده.

2- وضع الطفل على "البوتى"، لمدة دقيقة واحدة في أول مرة حتى يتعرف عليها الطفل، ثم تكرار هذه العملية أكثر من مرة حتى يعتاد الطفل على الجلوس عليها، مع مد الفترة الزمنية لجلوسه فى كل مرة.

3- ضرورة تحفيز الطفل عند استخدامه لـ "البوتى"، في كل مرة، عن طريق إظهار إعجابك، أو مكافئته بالطريقة المفضلة لديه سواء بتقديم الحلوى،أو لصق "استيكر" نجوم بداخل غرفته، فى كل مرة ينجح في استخدامها.

4- لابد أن يكون الجلوس على "البوتى" أول فعل يقوم به طفلك عند الاستيقاظ، سواء في الصباح، أو الاستيقاظ من فترة القيلولة الخاصة به، مع تكرار جلوسه على فترات متقاربة طوال النهار.

5- عدم الغضب في حالة التبول دون استخدام "البوتى"، لأن السيطرة على المثانة تحتاج لبعض الوقت، والتدريب، كذلك توجيه اللوم للطفل أو معاقبته من شأنه أن يؤدي إلى توتره نفسيًا وبالتالي تكرار التبول اللإرادى مرارا وتكرارا، بل طمأنتهم وتشجيعهم على التحسن في المرة المقبلة.

6- ضرورة استخدامه "للبوتى" قبل الخروج من المنزل، كذلك أخذ ملابس بديلة لكي ولطفلك، في حالة تبوله في الخارج.